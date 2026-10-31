В Японии поезд сошел с рельсов после столкновения с медведем

При аварии обошлось без пострадавших. Тем не менее пассажирам пришлось провести ночь в вагонах, поскольку машинист опасался, что зверь мог остаться жив и представлять угрозу. Сегодня утром всех пассажиров доставили на такси до ближайшей станции.