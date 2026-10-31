Бриллиантовые роли

Съемки в фильме Эльдара Рязанова «Человек ниоткуда» (1961) вселили в Анатолия Папанова уверенность в том, что он подходит для кинематографа. До этой картины в его багаже было множество неудачных проб, в том числе и на роль Огурцова в комедии «Карнавальная ночь». Но в этот раз Эльдар Александрович сам пригласил актера в свою картину, предложив сыграть сразу четырех персонажей: начальника антропологической экспедиции Крохалева, театрального актера, спортсмена-хулигана и вождя людоедского племени