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Выпуск газеты №202«Ъ» Газета
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Бриллиантовые роли

Актер Анатолий Папанов на съемочной площадке
31 октября 1922 года родился народный артист СССР Анатолий Папанов. Он сыграл более 70 ролей в кино и фильмах-спектаклях. Голосом Анатолия Дмитриевича говорят персонажи почти сотни мультфильмов. Первые шаги к профессии он сделал еще подростком, до войны успев побывать статистом на площадках шести кинокартин. Широкая публика узнала и полюбила Папанова, когда ему уже перевалило за сорок. К этому времени за плечами исполнителя были фронт, тяжелое ранение, ГИТИС и театральный опыт. «Ъ» и телеканал «Мосфильм. Золотая коллекция» публикуют подборку архивных фотографий Анатолия Папанова.
Съемки в фильме Эльдара Рязанова «Человек ниоткуда» (1961) вселили в Анатолия Папанова уверенность в том, что он подходит для кинематографа. До этой картины в его багаже было множество неудачных проб, в том числе и на роль Огурцова в комедии «Карнавальная ночь». Но в этот раз Эльдар Александрович сам пригласил актера в свою картину, предложив сыграть сразу четырех персонажей: начальника антропологической экспедиции Крохалева, театрального актера, спортсмена-хулигана и вождя людоедского племени
1/101/10

Съемки в фильме Эльдара Рязанова «Человек ниоткуда» (1961) вселили в Анатолия Папанова уверенность в том, что он подходит для кинематографа. До этой картины в его багаже было множество неудачных проб, в том числе и на роль Огурцова в комедии «Карнавальная ночь». Но в этот раз Эльдар Александрович сам пригласил актера в свою картину, предложив сыграть сразу четырех персонажей: начальника антропологической экспедиции Крохалева, театрального актера, спортсмена-хулигана и вождя людоедского племени

предоставлено телеканалом «Мосфильм. Золотая коллекция»

Анатолий Папанов не сразу согласился на роль комбрига Серпилина в экранизации эпопеи Константина Симонова «Живые и мертвые» (1963). Во время войны он служил в звании старшего сержанта, поэтому опасался, что ему не хватит фронтового опыта, чтобы достоверно сыграть генерала. В 1966 году за образ комбрига актер одним из первых был удостоен специальной награды в области кинематографии — Государственной премии РСФСР имени братьев Васильевых
2/102/10

Анатолий Папанов не сразу согласился на роль комбрига Серпилина в экранизации эпопеи Константина Симонова «Живые и мертвые» (1963). Во время войны он служил в звании старшего сержанта, поэтому опасался, что ему не хватит фронтового опыта, чтобы достоверно сыграть генерала. В 1966 году за образ комбрига актер одним из первых был удостоен специальной награды в области кинематографии — Государственной премии РСФСР имени братьев Васильевых

предоставлено телеканалом «Мосфильм. Золотая коллекция»

Роль трогательного отца и заботливого врача-акушера Петра Бондаренко, героя фильма «Дети Дон Кихота» (1965), стала одной из самых любимых у зрителей. Прежде чем приступить к съемкам, Папанов полтора месяца наблюдал за работой медперсонала роддома и консультировался у опытного доктора
3/103/10

Роль трогательного отца и заботливого врача-акушера Петра Бондаренко, героя фильма «Дети Дон Кихота» (1965), стала одной из самых любимых у зрителей. Прежде чем приступить к съемкам, Папанов полтора месяца наблюдал за работой медперсонала роддома и консультировался у опытного доктора

предоставлено телеканалом «Мосфильм. Золотая коллекция»

Фильм «Берегись автомобиля» (1965) стал третьей совместной работой Рязанова и Папанова. Режиссер с охотой принял образ тестя Димы Семицветова, предложенный актером: громкий смех, грубую манеру разговора, носовой платок, повязанный на голову, и брюки галифе, заправленные в носки
4/104/10

Фильм «Берегись автомобиля» (1965) стал третьей совместной работой Рязанова и Папанова. Режиссер с охотой принял образ тестя Димы Семицветова, предложенный актером: громкий смех, грубую манеру разговора, носовой платок, повязанный на голову, и брюки галифе, заправленные в носки

предоставлено телеканалом «Мосфильм. Золотая коллекция»

На роль контрабандиста Лелика из комедии «Бриллиантовая рука» (1968), помимо Анатолия Дмитриевича, претендовали также Леонид Сатановский и Михаил Пуговкин. В худсовете не возникло разногласий по поводу кандидатуры Папанова, поскольку он наиболее органично смотрелся в паре с Андреем Мироновым, утвержденным на роль Козодоева
5/105/10

На роль контрабандиста Лелика из комедии «Бриллиантовая рука» (1968), помимо Анатолия Дмитриевича, претендовали также Леонид Сатановский и Михаил Пуговкин. В худсовете не возникло разногласий по поводу кандидатуры Папанова, поскольку он наиболее органично смотрелся в паре с Андреем Мироновым, утвержденным на роль Козодоева

предоставлено телеканалом «Мосфильм. Золотая коллекция»

Роль главного бухгалтера Дубинского, бывшего радиста 10-го отдельного десантного батальона, была знаковой для Анатолия Дмитриевича. Папанова призвали на фронт восемнадцатилетним, а в 21 год после тяжелого ранения в ногу и долгого лечения в госпитале его комиссовали и дали инвалидность. Неудивительно, что слезы его героя в финальной сцене фильма «Белорусский вокзал» (1970) были настоящими
6/106/10

Роль главного бухгалтера Дубинского, бывшего радиста 10-го отдельного десантного батальона, была знаковой для Анатолия Дмитриевича. Папанова призвали на фронт восемнадцатилетним, а в 21 год после тяжелого ранения в ногу и долгого лечения в госпитале его комиссовали и дали инвалидность. Неудивительно, что слезы его героя в финальной сцене фильма «Белорусский вокзал» (1970) были настоящими

предоставлено телеканалом «Мосфильм. Золотая коллекция»

Анатолий Папанов был мастером импровизации. В комедии «Джентльмены удачи» (1971) ему достался эпизод, который он интересно обыграл. По одной из версий, именно по инициативе актера у проигравшего в шахматы постояльца гостиницы появились следы от медицинских банок
7/107/10

Анатолий Папанов был мастером импровизации. В комедии «Джентльмены удачи» (1971) ему достался эпизод, который он интересно обыграл. По одной из версий, именно по инициативе актера у проигравшего в шахматы постояльца гостиницы появились следы от медицинских банок

предоставлено телеканалом «Мосфильм. Золотая коллекция»

Снимаясь в кино в главных ролях, Анатолий Папанов нередко соглашался на эпизоды и второстепенных героев, если материал был ему интересен. В числе таких ярких работ — персонажи комедий «Дача», «Семь стариков и одна девушка», «По семейным обстоятельствам» (на фото, 1977)
8/108/10

Снимаясь в кино в главных ролях, Анатолий Папанов нередко соглашался на эпизоды и второстепенных героев, если материал был ему интересен. В числе таких ярких работ — персонажи комедий «Дача», «Семь стариков и одна девушка», «По семейным обстоятельствам» (на фото, 1977)

предоставлено телеканалом «Мосфильм. Золотая коллекция»

Леонид Гайдай неслучайно пригласил Анатолия Папанова на роль городничего Сквозник-Дмухановского в свою экранизацию «Ревизора» — фильм «Инкогнито из Петербурга» (1977). Пробы не потребовались, поскольку к этому времени актер уже пять лет играл городничего на сцене Театра сатиры
9/109/10

Леонид Гайдай неслучайно пригласил Анатолия Папанова на роль городничего Сквозник-Дмухановского в свою экранизацию «Ревизора» — фильм «Инкогнито из Петербурга» (1977). Пробы не потребовались, поскольку к этому времени актер уже пять лет играл городничего на сцене Театра сатиры

предоставлено телеканалом «Мосфильм. Золотая коллекция»

Фильм «Холодное лето пятьдесят третьего…» (1987) стал последней работой Анатолия Папанова. Режиссер Александр Прошкин помнит, как однажды в киноэкспедиции актер попросил показать декорацию могилы его героя — политического ссыльного по прозвищу Копалыч. А спустя несколько дней после этого, 5 августа 1987 года, Анатолия Дмитриевича не стало. Копалыча доверили озвучить Игорю Ефимову
10/1010/10

Фильм «Холодное лето пятьдесят третьего…» (1987) стал последней работой Анатолия Папанова. Режиссер Александр Прошкин помнит, как однажды в киноэкспедиции актер попросил показать декорацию могилы его героя — политического ссыльного по прозвищу Копалыч. А спустя несколько дней после этого, 5 августа 1987 года, Анатолия Дмитриевича не стало. Копалыча доверили озвучить Игорю Ефимову

предоставлено телеканалом «Мосфильм. Золотая коллекция»