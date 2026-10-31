Бриллиантовые роли
Актер Анатолий Папанов на съемочной площадке
31 октября 1922 года родился народный артист СССР Анатолий Папанов. Он сыграл более 70 ролей в кино и фильмах-спектаклях. Голосом Анатолия Дмитриевича говорят персонажи почти сотни мультфильмов. Первые шаги к профессии он сделал еще подростком, до войны успев побывать статистом на площадках шести кинокартин. Широкая публика узнала и полюбила Папанова, когда ему уже перевалило за сорок. К этому времени за плечами исполнителя были фронт, тяжелое ранение, ГИТИС и театральный опыт. «Ъ» и телеканал «Мосфильм. Золотая коллекция» публикуют подборку архивных фотографий Анатолия Папанова.