США удобрили Минск

США через три месяца после первых обещаний окончательно сняли санкции с белорусского производителя калия «Беларуськалия». Находясь в черных списках, компания переориентировала экспорт через Россию, отгрузив в 2025 году 11,9 млн тонн. Как считают аналитики, теперь США могут сами начать закупать сырье у Белоруссии. Одновременно повышается неопределенность относительно планов Белоруссии по развитию инфраструктуры для перевалки калия в Россию, учитывая готовность Литвы возобновить отгрузку белорусских удобрений через Клайпеду.

Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) исключило одного из крупнейших мировых производителей хлористого калия — «Беларуськалий» и его трейдера Белорусскую калийную компанию из SDN-List, куда те были добавлены в августе 2021 года. Как отмечает ведущий аналитик рынка удобрений MMI Александр Воронцов, фактически санкции с этих компаний были сняты еще 15 декабря 2025 года, когда OFAC выпустило генеральную лицензию, разрешающую с ними все операции. А 19 марта специальный посланник президента США Джон Коул после очередной встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко сообщил об окончательном снятии санкций.

Источник “Ъ” на рынке не ожидает заметного экономического эффекта от снятия санкций с «Беларуськалия», так как экспорт его продукции никогда не останавливался.

«Но все же небольшое положительное влияние на региональные рынки будет через сдерживание роста цен»,— считает собеседник “Ъ”.

Александр Воронцов называет снятие санкций позитивным политическим сигналом, но уверен, что оно не окажет какого-либо существенного влияния на мировой калийный рынок. Также участники химического рынка сомневаются и в существенных изменениях сложившейся логистики экспорта белорусских удобрений.

В то же время направления поставок белорусских удобрений после снятия санкций могут измениться — и среди покупателей могут появиться США. В декабре туда не было поставок, говорит Александр Воронцов, но, судя по январским объемам импорта хлористого калия, США меняют структуру поставщиков: доля Канады снизилась с 88% в 2025 году до 80% в январе, а доля России удвоилась до 18%. «Учитывая напряженность отношений США с Канадой, снятие санкций с "Беларуськалия" и попытки диверсифицировать поставки хлористого калия, импорт из Белоруссии в ближайшее время весьма вероятен»,— отмечает он.

В 2025 году Белоруссия поставила на экспорт через Россию 11,9 млн тонн хлористого калия. На порт Бронка пришлось 50% отгрузок, на Усть-Лугу — 25%, на железнодорожную отправку в Китай и страны СНГ — 9%, на АО ПКС (Санкт-Петербург) — 8%, на «БазисПорт» (Санкт-Петербург) — 7%.В планах по развитию собственной портовой инфраструктуры на российской территории Белоруссия была непостоянна.

12,2 миллиона тонн составляло производство калия «Беларуськалием» в 2020 году.

С одной стороны, порт Бронка в Санкт-Петербурге планировали расширять под 20 млн тонн грузов. Под белорусские грузы на северо-западе ОАО РЖД планировало мероприятия по развитию железнодорожной инфраструктуры на 156 млрд руб. (см. “Ъ” от 19 апреля 2024 года). С другой — в 2024 году было подписано соглашение между Мурманской областью и ООО «Морской терминал "Ворота Арктики"», принадлежащим белорусской компании «Логистик Энерджи», о строительстве в Лавне комплекса для перевалки белорусских грузов в объеме 25–30 млн тонн в год с запуском в 2028 году. В том же году было объявлено, что порт на 10 млн тонн белорусских удобрений может быть построен на Дальнем Востоке.

На ноябрь 2025 года, говорил глава Росморречфлота Андрей Тарасенко, обсуждение местоположения белорусского порта на 10 млн тонн удобрений продолжалось, на повестке дня была Бронка, порт на Дальнем Востоке, речная перевозка. Проектную документацию планировали подготовить до конца 2026 года.

Исторически Белоруссия переваливала основные объемы калия через литовский порт Клайпеда. «Беларуськалий» в 2013 году купил 30% навалочного терминала в порту Клайпеды и имел соглашение с Литовскими железными дорогами о перевозке и перевалке через терминал 11 млн тонн удобрений. После введения санкций против «Беларуськалия» Литва расторгла соглашение, сейчас компания требует в суде компенсации в €1 млрд. В декабре 2025 года директор порта заявлял, что Клайпеда готова к возобновлению перевалки белорусских грузов, если будет принято такое решение. В январе главный советник президента Литвы по вопросам национальной безопасности Дейвидас Матулёнис также говорил, что Литва намерена рассмотреть возможность возобновления транзита белорусских удобрений через Клайпеду.

Ольга Мордюшенко, Наталья Скорлыгина