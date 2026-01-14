На Кипре нашли тело бывшего главы «Уралкалия» Баумгертнера

На Кипре обнаружено тело бывшего главы «Уралкалия» Владислава Баумгертнера. Об этом сообщает «Фонтанка» со ссылкой на источники. Господин Баумгертнер пропал 7 января.

Владислав Баумгертнер (фото 2011 года)

Фото: Даниил Иванов, Коммерсантъ

Фото: Даниил Иванов, Коммерсантъ

Как пишет кипрское издание Philenews, тело было найдено в ущелье на южном берегу острова между поселками Писсури и Авдиму.

По данным «Фонтанки», господин Баумгертнер увлекался скалолазанием и, по предварительной версии, мог погибнуть при попытке преодолеть сложный маршрут в ветреную погоду. «Ближний круг Владислава, и местная полиция считали, что основная версия — это несчастный случай»,— отмечает «Фонтанка».

Последнее время бывший глава «Уралкалия» проживал в Лимасоле. О его пропаже сообщила полиции сотрудница предпринимателя после того, как он перестал отвечать на звонки. Поиски бизнесмена начались 10 января.

Владислав Баумгертнер возглавлял «Уралкалий» с 2005 по 2011 год. Широкую известность он получил в связи со своим задержанием в Белоруссии по обвинению в злоупотреблении полномочиями в 2013 году. После передачи российским властям господина Баумгертнера освободили за отсутствием состава преступления.