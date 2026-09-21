Трамп анонсировал сделку с Белоруссией по удобрениям

США собираются заключить с Белоруссией сделку по закупке калийных удобрений. Об этом сообщил американский президент Дональд Трамп в соцсети Truth Social.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дональд Трамп

Фото: Alex Brandon / AP Дональд Трамп

Фото: Alex Brandon / AP

«Цена будет значительно ниже, чем мы сейчас платим Канаде, что является очень хорошей новостью для наших фермеров и владельцев ранчо»,— добавил господин Трамп.

Власти США стали смягчать санкции в отношении Белоруссии в обмен на освобождение заключенных. Из санкционного списка исключили в том числе крупного производителя калийных удобрений «Беларуськалий». Сегодня белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что у страны пока нет возможности поставлять калийные удобрения странам Запада. Все имеющиеся у страны объемы законтрактованы.