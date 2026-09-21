Трамп анонсировал сделку с Белоруссией по удобрениям
США собираются заключить с Белоруссией сделку по закупке калийных удобрений. Об этом сообщил американский президент Дональд Трамп в соцсети Truth Social.
Дональд Трамп
Фото: Alex Brandon / AP
«Цена будет значительно ниже, чем мы сейчас платим Канаде, что является очень хорошей новостью для наших фермеров и владельцев ранчо»,— добавил господин Трамп.
Власти США стали смягчать санкции в отношении Белоруссии в обмен на освобождение заключенных. Из санкционного списка исключили в том числе крупного производителя калийных удобрений «Беларуськалий». Сегодня белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что у страны пока нет возможности поставлять калийные удобрения странам Запада. Все имеющиеся у страны объемы законтрактованы.
Обсуждавшаяся в феврале 2025 года конструкция предполагала обмен: США смягчают ограничения для белорусских банков и экспорта компонентов удобрений, а белорусская сторона получает возможность расширить поставки. Для нынешней договоренности это означает, что одной отмены санкционных ограничений недостаточно — потребуется разблокировать расчеты и экспортную цепочку.
Поставки, по оценке Аркадия Мошеса, могут идти через Санкт-Петербург и другие российские порты; он также допускал смешение белорусских удобрений с российскими. Узким местом остается перевалка: в феврале 2022 года сообщалось, что у России не было портовых мощностей для перевалки 10 млн тонн белорусского калия, а в ноябре 2024 года Белоруссия рассматривала строительство собственных портов под Санкт-Петербургом и в Мурманской области.