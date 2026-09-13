У России начался «конструктивный диалог» с Эфиопией по поставкам удобрений

Составлено ИИ-Ассистентъ

Увеличение поставок будет зависеть не только от потребности Эфиопии, но и от того, насколько российское предложение выдержит ограничения экспортной экономики. В марте 2025 года сообщалось, что российские удобрения не попадают под прямые санкции как критически важные ресурсы, однако на экспортеров влияют косвенные ограничения: за предыдущие три года компаниям пришлось переориентироваться на другие рынки, а затраты по некоторым статьям выросли больше чем в два раза. Это напрямую осложняет согласование цены и сроков, от которых, по словам министра, и зависит дальнейшее увеличение поставок.

«ФосАгро» может рассматривать Эфиопию в рамках собственной стратегии расширения продаж в Африке: в июле 2023 года компания заявляла о намерении удвоить поставки на континент за три года — в 2022 году они составляли 540 тыс. тонн. Тогда же компания связывала планы роста с запуском завода в Волхове рядом с балтийскими портами, что создает для африканского направления дополнительную логистическую опору, но не отменяет коммерческих и внешнеторговых ограничений.