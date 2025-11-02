Правительство временно запретило вывоз серы, нужной для создания удобрений

В России ввели временный запрет на вывоз жидкой, гранулированной и комовой серы. Это сырье необходимо для создания минеральных удобрений. Ограничения нужны для «обеспечения продовольственной безопасности страны» — сохранения объемов производства удобрений, сообщила пресс-служба правительства.

Ограничения не распространяются на поставки сырья в государства – члены ЕАЭС, а также в Абхазию и Южную Осетию. Также серу можно будет поставлять за рубеж для оказания гуманитарной помощи, в рамках международных транзитных перевозок, а также российским организациям на архипелаге Шпицберген в Норвегии. На запрете импорта настояла подкомиссия правительства по защитным мерам во внешней торговле.