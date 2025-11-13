Фосфатальный избыток предложения

Котировки основных видов минеральных удобрений корректируются после летнего всплеска. Основным фактором, влияющим на их стоимость, стал избыток предложения на глобальном рынке. Но сезонное повышение спроса и ограничения поставок карбамида и фосфатов из Китая могут развернуть цены в сторону повышения.

Стоимость азотных и фосфорных удобрений с конца августа к 6 ноября снизилась на 13–18%, следует из данных MMI. Так, индикативные котировки гранулированного карбамида в портах Балтики опустились до $375 (FOB). Аммонийфосфат (MAP) на этом же базисе подешевел до $590 за тонну, диаммонийфосфат (DAP) — до $655 за тонну.

Руководитель проектов практики «АПК и потребительский сектор» компании Strategy Partners Артем Суворов говорит, что после летнего всплеска, вызванного высоким спросом в Азии и Латинской Америке, котировки начали снижаться под влиянием сезонного спада закупок и роста предложения со стороны производителей, которые нарастили объемы после профилактических ремонтов.

В азотном сегменте, по словам аналитика, давление на цены оказывает снижение стоимости природного газа в Европе и относительно стабильная загрузка российских мощностей. Дополнительно сказывается сокращение закупок со стороны Индии и Бразилии — ключевых импортеров, которые закрыли основные тендеры еще в августе-сентябре, говорит эксперт. Цены на карбамид и аммиачную селитру на внутреннем рынке РФ за последние недели также снизились на 5–8%, в первую очередь из-за завершения полевых работ и накопленных запасов у трейдеров, добавляет Артем Суворов.

По фосфорным удобрениям на мировом рынке фиксируется переизбыток предложения, в том числе из Китая, где после частичного снятия экспортных ограничений объемы поставок увеличились. Это, отмечает Артем Суворов, оказало давление на цены на DAP и суперфосфат, особенно в странах Ближнего Востока и Африки. По итогам восьми месяцев 2025 года китайский экспорт вырос в шесть раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорит руководитель проектов «Имплементы» Евгения Попова.

В MMI полагают, что в следующие недели снижение цен на фосфорные удобрения продолжится под давлением высоких портовых запасов в ключевых странах-импортерах.

В то же время существенную поддержку ценам на MAP/DAP, помимо ухода китайских поставщиков с рынка, оказывает резкий рост цен на серу в мире. Котировки выросли более чем на 20% за месяц и в 2,5 раза год к году из-за сокращения производства серы в ряде стран и активного спроса производителей удобрений и иной химической продукции в Китае, указывают аналитики.

Экспорт серы, в частности, в 2024–2025 годах сократила Россия, а в ноябре правительство РФ объявило о запрете на вывоз этого сырья для сохранения объемов производства удобрений. Нина Адамова из ЦЭП Газпромбанка считает, что российское эмбарго может привести к увеличению котировок в фосфорном сегменте. Собеседник “Ъ” на химическом рынке также считает, что возобновление ограничений на экспорт из Китая в сочетании с ростом мировых цен на аммиак и серу поддержат цены на эти удобрения.

По ожиданиям Артема Суворова, до конца года рынок останется под давлением сезонных факторов и высокой волатильности экспортной логистики. Однако в первом квартале 2026 года вероятен разворот: традиционно в этот период начинается новый цикл закупок под посевную в Северном полушарии, что может привести к росту цен на 10–15% по сравнению с текущими уровнями. Источник “Ъ” на химическом рынке прогнозирует, что цены на карбамид, скорее всего, покажут рост в ближайшей перспективе с развитием спроса в Индии, Европе, Бразилии, а позднее и в США.

По словам Евгении Поповой, в целом, несмотря на понижательное давление, котировки сохранятся на достаточно высоком уровне и будут превышать средние показатели прошлого года. В этих условиях аналитики ожидают и роста поставок российских удобрений. Нина Адамова напоминает, что по итогам трех кварталов производство уже выросло на 4%, до 49 млн тонн. Вероятно, в текущем год выпуск продукции поставит очередной рекорд, считает она.

Ольга Мордюшенко