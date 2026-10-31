ВОЗ предупредила о растущих рисках распространения нового штамма COVID-19
Российское отделение Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) предупредило о возрастании риска международного распространения нового варианта коронавируса — PJ.2.1. Об этом сообщили «РИА Новости» в ведомстве.
Представители организации подчеркнули, что в настоящее время отсутствуют опубликованные клинические данные, подтверждающие более тяжелое течение заболевания, вызванного PJ.2.1, по сравнению с другими недавно выявленными вариантами SARS-CoV-2.
Штамм был впервые выявлен в мае 2026 года. С тех пор, писали «Известия», его обнаружили на нескольких континентах, включая США, Канаду и страны Европы. По данным Роспотребнадзора, в России случаев заражения пока не зафиксировано.