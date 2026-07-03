«Акрон» не выплатит дивиденды за 2025 год

Акционеры «Акрона» одобрили рекомендацию совета директоров о невыплате дивидендов за 2025 год, указано на сайте раскрытия информации. Ранее принято решение выплатить дивиденды только за девять месяцев прошлого года в размере 6,9 млрд руб.

Вопрос о размере дивидендов за 2021 год, поднятый на заседании совета директоров в начале июня, акционеры рассмотрят 29 июля. Тогда из нераспределенной прибыли «Акрона» рекомендовали направить на дивиденды 8,6 млрд руб. (235 руб. на акцию).

Согласно дивидендной политике, «Акрон» стремится выделять на выплаты не менее 30% от чистой прибыли по МСФО. В 2025 году компания выплачивала дивиденды дважды: 189 руб. на бумагу за девять месяцев 2024-го и 427 руб. — за весь год.

Группа «Акрон» — один из лидеров по производству минеральных удобрений в мире, включая производителей удобрений и продуктов оргсинтеза «Акрон» и «Дорогобуж». Группа располагает двумя заводами по производству минеральных удобрений, ей также принадлежит горно-обогатительный комбинат суммарной мощностью производства более 8 млн т.

Российский бизнесмен Вячеслав Кантор контролирует 34,16% акций компании через люксембургскую Redbrick Investment S.a.r.l. и еще 11,62% — через АО «Акрон Групп». Еще 49,77% бумаг «Акрона» с 2022 года находятся в доверительном управлении менеджмента через несколько АО.