Судебные приставы в 2026 году взыскали с россиян 1,1 трлн рублей

По словам господина Аристова, за десять месяцев этого года на принудительном исполнении находилось 103 млн производств. Это на 9,5 млн меньше, чем за аналогичный период 2025 года. «Это снижение, безусловно, уменьшило общую нагрузку на судебных приставов, однако она по-прежнему остается достаточно высокой... Наблюдается рост объема взысканных средств»,— уточнил глава ФССП.