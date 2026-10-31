Судебные приставы в 2026 году взыскали с россиян 1,1 трлн рублей
С начала 2026 года судебные приставы в России взыскали с физических и юридических лиц более 1,1 трлн руб. Об этом в интервью ТАСС сообщил глава Федеральной службы судебных приставов (ФССП) Дмитрий Аристов.
По словам господина Аристова, за десять месяцев этого года на принудительном исполнении находилось 103 млн производств. Это на 9,5 млн меньше, чем за аналогичный период 2025 года. «Это снижение, безусловно, уменьшило общую нагрузку на судебных приставов, однако она по-прежнему остается достаточно высокой... Наблюдается рост объема взысканных средств»,— уточнил глава ФССП.
В октябре Национальный совет финансового рынка (НСФР) пожаловался Центробанку (ЦБ), что с 18 по 21 сентября в адрес банков со стороны ФССП поступило беспрецедентное количество запросов, исчислявшееся в каждом случае миллионами. В НСФР попросили ЦБ дать указание территориальным органам ФССП «исключить практику злоупотребления правом на направление неограниченного количества запросов в кредитные организации», выяснил «Ъ».