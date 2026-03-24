Удобрения внутреннего потребления

Власти впервые приостановили зарубежные поставки аммиачной селитры для обеспечения внутреннего рынка. Месячный запрет может привести к выпадению примерно 250 тыс. тонн продукта стоимостью более $100 млн. С учетом доли России на мировом рынке мера грозит ростом цен и дефицитом у ключевых импортеров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

В России по распоряжению Минсельхоза впервые введен запрет на экспорт наиболее востребованного на внутреннем рынке удобрения — аммиачной селитры. Действие лицензий на зарубежные отгрузки приостановлено с 21 марта по 21 апреля 2026 года. Исключение составляют поставки, осуществляемые в рамках межправительственных соглашений. Как поясняют в Минсельхозе, в условиях роста экспортного спроса на азотные удобрения приостановка их поставок за рубеж позволит в приоритетном порядке удовлетворять потребности внутреннего рынка в период весенних полевых работ.

Экспорт аммиачной селитры и других азотных удобрений уже был ограничен квотами, но они в целом совпадали с обычными объемами поставок. Изначально мера была введена с 1 декабря 2021 года, но затем несколько раз продлевалась. Последний раз — до 31 мая 2026 года. Квота на вывоз аммиачной селитры на период с 1 декабря 2025 года по 31 мая 2026 года составляла 2,6 млн тонн.

Основными производителями аммиачной селитры выступают «Фосагро» (27%), «Уралхим» (22%), «Еврохим» (14%) и «Акрон» (11%). При этом часть мощностей на данный момент находится на ремонте. Так, с конца февраля завод «Акрона» «Дорогобуж» в Смоленской области остановлен на внеплановый ремонт после атаки БПЛА. На предприятие приходится более 10% российского производства этого вида удобрений, и, так как оно было ориентировано на внутренний рынок, выбытие этих мощностей повлияло на баланс спроса и предложения. В начале марта в Минпромторге сообщали, что ужесточение ограничений на экспорт удобрений, в том числе аммиачной селитры, не обсуждается. По словам губернатора Смоленской области Василия Анохина, цех по выпуску аммиачной селитры на «Дорогобуже» может быть запущен к концу июня. В химических компаниях ситуацию не комментируют.

Консультант консалтинговой компании «Имплемента» Виктор Кутлумбетов говорит, что Россия производит около 25% мирового объема аммиачной селитры и обеспечивает до 40% мировой торговли. Введенный месячный запрет на экспорт аммиачной селитры может привести к выпадению примерно 250 тыс. тонн продукта. По расчетам “Ъ”, стоимость таких объемов по текущим ценам превышает $100 млн.

Оксана Лут, глава Минсельхоза, в декабре 2025 года, ТАСС: Одной из важнейших задач является обеспечение аграриев необходимыми средствами производства.

По словам господина Кутлумбетова, запрет в первую очередь затронет «Еврохим», «Акрон» и «Уралхим», на которые приходится более 70% экспортируемых Россией объемов. Тем не менее, несмотря на существующую разницу в цене внешнего и внутреннего рынков и соответствующие экономические потери, эффект от запрета для компаний скорее будет умеренным. «Во-первых, основная часть аммиачной селитры исторически потребляется внутри страны, а во-вторых, перечисленные компании производят прочие, в том числе более востребованные и маржинальные удобрения, запрет на экспорт которых не вводился, а цены заметно выросли»,— говорит он. Эксперт напоминает, что в 2025 году Россия экспортировала более 3 млн тонн аммиачной селитры. Крупнейшим покупателем выступала Бразилия, для которой РФ является основным поставщиком.

На фоне продолжающихся вызовов на рынке удобрений страна может столкнуться с ощутимым дефицитом азотных удобрений, считает Виктор Кутлумбетов.

Нина Адамова из ЦЭП Газпромбанка также указывает, что с учетом большой доли России на мировом рынке аммиачной селитры ограничение станет дополнительным фактором роста цен на это азотное удобрение и, вероятно, на другие виды азотных удобрений на рынках стран Южной и Северной Америки, а также на рынках европейских стран. Также нововведение может повлиять на покупателей в Азии, говорит она.

По данным MMI, стоимость аммиачной селитры и других азотных удобрений активно растет в последние недели в условиях конфликта на Ближнем Востоке. Котировки аммиачной селитры на базисе FOB Балтика за неделю с 12 по 19 марта увеличились на 2%, до $390–440 за тонну.

Руководитель направления развития газовой отрасли Аналитического центра ТЭК Артем Лебедской-Тамбиев указывает, что для защиты отечественных производителей и потребителей в период высокой волатильности мировых цен могут быть рассмотрены иные регуляторные механизмы. Речь идет об инструментах, отвечающих интересам всех сторон и способных поддержать отечественных аграриев, не ограничивая экспортные возможности производителей удобрений, добавляет он.

Ольга Мордюшенко