Чистая прибыль «Фосагро» снизилась в три раза за девять месяцев
Чистая прибыль акционеров «Фосагро» в январе — сентябре упала в три раза, до 31,3 млрд руб. против 95,7 млрд руб. за аналогичный период прошлого года, следует из финансовой отчетности компании. Выручка практически не изменилась — показатель вырос почти на 1%, до 446 млрд руб.
Валовая прибыль снизилась на 27% и составила 133 млрд руб. Прибыль до налогообложения сократилась почти в три раза — до 42,18 млрд руб. Операционная прибыль снизилась на 33,2% — с 115,3 млрд руб. до 77,1 млрд руб.
«Фосагро» входит в число крупнейших мировых производителей фосфорсодержащих удобрений. В ассортименте компании представлены более пятидесяти видов минеральных удобрений, кормовые фосфаты и аммиак. В структуру холдинга входят череповецкое АО «Апатит» с филиалами в Волхове, Кировске и Балаково, а также сеть «ФосАгро-Регион» и специализированный НИИ им. профессора Я. В. Самойлова.