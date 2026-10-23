Чистая прибыль «Фосагро» снизилась в три раза за девять месяцев

«Фосагро» входит в число крупнейших мировых производителей фосфорсодержащих удобрений. В ассортименте компании представлены более пятидесяти видов минеральных удобрений, кормовые фосфаты и аммиак. В структуру холдинга входят череповецкое АО «Апатит» с филиалами в Волхове, Кировске и Балаково, а также сеть «ФосАгро-Регион» и специализированный НИИ им. профессора Я. В. Самойлова.