Медведев предложил ввести новые сборы с ЕС за экспортируемые Россией удобрения

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев предложил ввести новые сборы со стран ЕС за российские удобрения и другие экспортируемые товары. Так он прокомментировал заявление премьер-министра Эстонии, который призвал обложить все российские товары пошлинами ради финансирования Украины.

Дмитрий Медведев

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Дмитрий Медведев

«Надо отвечать симметрично,— написал господин Медведев в Max.— Ввести новые сборы на российский экспорт в страны ЕС, включая удобрения, за счет которых финансировать российский ВПК».

Эстонский премьер Кристен Михал в интервью Politico мотивировал свою инициативу тем, что даже замороженных российских активов не хватит для покрытия ущерба от боевых действий. Он также заявил, что если россияне «не будут привлечены к ответственности, это повторится».