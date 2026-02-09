ФАС проверит рынки минеральных удобрений и нефтехимии

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России проанализирует рынки нефтехимической продукции и минеральных удобрений. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. Цель проверки — выявление компаний, которые занимают доминирующее положение.

Как напомнили в ведомстве, крупные производители товаров нефтехимии, а также минеральных удобрений должны продавать часть продукции на биржевых торгах. Эти обязательства зафиксированы совместными приказами ФАС с Минэнерго и Минпромторгом.

Продажа товаров на бирже дает потребителям дополнительный канал приобретения товаров нефтехимии и минеральных удобрений, а также снижает риски нарушения антимонопольного законодательства, указали в ФАС.

5 февраля ФАС начала внеплановые проверки участников топливного рынка, заподозрив компании в картельном сговоре, который мог привести к росту биржевых цен на нефтепродукты.