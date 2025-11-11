«Уралкалий» отсудил у Yara 18,3 млрд рублей

Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск латвийской компании Uralkali Trading (экспортный трейдер российского производителя минудобрений «Уралкалия») к норвежской химической компании Yara International о взыскании около 18,3 млрд руб, следует из материалов дела.

Речь идет о возмещении убытков, которые возникли из-за того, что Yara не позволяла своим дочерним структурам выплатить экспортеру задолженность за поставленный товар, указывает источник «Ъ», знакомый с ситуацией. Ранее норвежская компания отказалась от заключения мирового соглашения, а ее представители заявляли, что претензии являются необоснованными.

Компания Uralkali Trading обратилась в суд с иском в марте 2025 года. Трейдер требовал взыскать убытки в размере $67,6 млн и около 66,5 млн евро, проценты — почти на $26 млн и более 25,8 млн евро, убытки в связи с простоем судов — более чем на 7,8 млн, а также проценты на $3 млн. Общая сумма иска была эквивалентна 18,3 млрд руб. по курсу на дату подачи искового заявления. Таким образом, иск был удовлетворен в полном объеме.

Как сообщили «Ъ» в Uralkali Trading, среди дебиторов из европейских стран большинство контрагентов полностью оплатили свои задолженности перед компанией. «Действия материнской компании группы Yara, приведшие к неоплате поставок группой, а также отсутствие конструктивного диалога по урегулированию ситуации, угрожают обеспечению стабильной поставки удобрений», — подчеркнули в компании.

ПАО «Уралкалий» (входит в группу «Уралхим») — один из ведущих в мире производителей и экспортеров хлористого калия. По итогам девяти месяцев 2025 года выручка ПАО «Уралкалий» по РСБУ выросла на 21% в годовом выражении, до 219 млрд руб. Чистая прибыль увеличилась в 2,7 раза, до 99,3 млрд руб.