Правительство продлило квоты на экспорт минеральный удобрений до 30 ноября

В России установили квоты на вывоз минеральных удобрений за пределы ЕАЭС с 1 июня по 30 ноября 2026 года. Объем квоты вырастет с 18,7 млн т до 20 млн т, сообщили в пресс-службе правительства.

Из 20 млн т, по обновленным подсчетам, более 8,7 млн приходится на азотные удобрения, более 4,2 млн — на аммиачную селитру, более 7 млн — на сложные удобрения. Квоты не будут распространяться на поставку удобрений в Абхазию и Южную Осетию, на вывоз из России в рамках международных транзитных перевозок, а также по линии международной гуманитарной помощи.

«Решение позволит наладить бесперебойную работу сельхозпроизводителей, производителей комбикормов и других потребителей, обеспечив достаточный уровень удобрений на внутреннем рынке»,— пояснили в правительстве.

Квоты на экспорт удобрений были установлены в декабре 2022 года, затем их продлевали. Нынешняя мера действовала с 1 декабря 2025-го по 31 мая 2026 года.