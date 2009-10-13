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Развитие предпринимательства в России, трансформация делового климата, нормативные ограничения при ведении бизнеса, таможенное и налоговое администрирование, налоговые стимулы, доступ малого и среднего бизнеса к закупкам и финансам, бизнес-омбудсмен, амнистия капиталов, деятельность РСПП и «Деловой России», «внутренние офшоры» в Калининграде и Владивостоке и особые экономические зоны (ОЭЗ), специнвестконтракты (СПИК), преследование бизнеса по «предпринимательским» статьям, государственно-частное партнерство (ГЧП) и инвестпроекты в рамках «списка Белоусова» — последние новости и все самое важное о защите интересов предпринимателей в теме «Ъ».