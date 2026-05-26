Чем известен Александр Шохин

Президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин станет новым уполномоченным по правам предпринимателей в России. Подробности его биографии — в справке “Ъ”.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Александр Шохин

Шохин Александр Николаевич родился 25 декабря 1951 года в селе Савинское Архангельской области. В 1974 году окончил экономический факультет МГУ. Доктор экономических наук (тема диссертации — «Система перераспределения доходов населения: вопросы теории и направления перестройки»), профессор.

Трудился в различных экономических институтах. В 1987–1991 годах работал в МИДе, где был советником министра по экономическим вопросам, а затем — начальником управления международных экономических отношений. С августа 1991 по июнь 1992 года — министр труда РСФСР, с ноября 1991 по январь 1994 года — вице-премьер.

В декабре 1993 года избран в Госдуму. С февраля по ноябрь 1994 года — вице-премьер, министр экономики. С 1995 года — президент Высшей школы экономики. В 1995 году переизбран в Госдуму, стал первым вице-спикером, лидером фракции «Наш дом — Россия». В сентябре 1998 года несколько дней был вице-премьером по финансовым вопросам.

В 1999 году вновь избран в Госдуму, возглавил комитет по кредитным организациям и финансовым рынкам. С марта 2002 года — председатель наблюдательного совета инвестиционной группы «Ренессанс Капитал». В сентябре 2005 года избран президентом РСПП, сменил на этом посту Аркадия Вольского.

Член высшего совета партии «Единая Россия», центрального штаба «Общероссийского народного фронта». Имеет дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посланника I класса. Полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством». Также награжден орденами Почета и Александра Невского. Отмечен почетными грамотами и благодарностями президента РФ.

Автор книг и монографий: «Закономерности формирования и реализации трудовых доходов населения при социализме» (1987), «Социальные проблемы перестройки» (1989), «Взаимодействие властей в законодательном процессе» (1997), «РСПП и цивилизованный лоббизм» (2012) и др.

Женат, есть сын и дочь.