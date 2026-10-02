Энергетический кризис уступает место торговому

Мировые компании к концу третьего квартала пересмотрели оценку рисков, способных сдерживать глобальный экономический рост, следует из результатов опроса McKinsey об оценке экономических условий в сентябре (участие в нем приняли около 1 тыс. представителей бизнеса из 86 стран).

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Главной угрозой предприниматели по-прежнему считают геополитическую неопределенность: и в июне, и сентябре этот фактор называли 62% респондентов. Доля респондентов, назвавших угрозой росту мировой экономики повышение цен на энергоносители, снизилась с 39% в июне до 33% в сентябре. Еще заметнее ослабли опасения по поводу сбоев в цепочках поставок: этот риск отметили 18% опрошенных против 27% в конце второго квартала. Такая динамика может быть связана с постепенной адаптацией нефтяного рынка к ограничениям в Ормузском проливе.

Слабее к концу третьего квартала оценивался и инфляционный риск: его назвали одной из основных угроз 20% компаний против 25% в июне. При этом усилились опасения, связанные с торговой политикой и международными торговыми отношениями: их изменения в качестве главной угрозы назвали 29% респондентов против 22% в июне. Усиление обеспокоенности, по-видимому, вызвала новая волна введения пошлин со стороны США. Американская администрация установила их на импорт из 60 стран, включая Китай и государства Евросоюза.

В целом оценки мировой экономики к концу третьего квартала стали менее пессимистичными. Если в июне об улучшении экономических условий за предыдущие шесть месяцев говорил 21% респондентов, то в сентябре — 27%. Одновременно доля тех, кто отмечал ухудшение, снизилась с 63% до 49%.

Улучшились и оценки ситуации в странах респондентов. Участников опроса просили определить, как изменилась экономика их страны за последние шесть месяцев, выбрав один из пяти вариантов — от «существенно улучшилась» до «существенно ухудшилась». На основе ответов рассчитан региональный индекс (100 пунктов соответствуют историческому среднему для конкретного региона с 2008 года, значение выше этой отметки указывает на более благоприятные оценки). Наиболее заметно оценки улучшились в Индии: индекс вырос с 62 пунктов в июне до 92 в сентябре. В Азиатско-Тихоокеанском регионе показатель поднялся с 76 до 92 пунктов, а в Европе — с 86 до 100, вернувшись к исторической норме. Гораздо более слабым восстановление делового климата оказалось в Северной Америке — там индекс подрос с 72 до 75 пунктов.

Мариета Манукян