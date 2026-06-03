В «список Шохина» войдут бизнесмены из СИЗО

В список предпринимателей, по делам которых бизнес-омбудсмен ведет работу, должны входить те, кто пребывает в российских СИЗО, считает глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), будущий бизнес-омбудсмен Александр Шохин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«В целом я думаю, что списки у омбудсмена, будь то Титов или Шохин, должны быть. В виде списка дел, по которым надо активно работать»,— сказал господин Шохин в интервью РБК. Сколько человек будет в перечне, он не уточнил.

«Лондонский список» начали составлять в 2018 году после встречи в британской столице омбудсмена Бориса Титова с покинувшими Россию бизнесменами, в отношении которых возбуждены уголовные дела. Они были готовы вернуться при условии, что их не арестуют после прибытия в страну.

По мнению главы РСПП, правоохранительные органы не всегда возбуждают дела по собственной инициативе. Зачастую им «помогают» в том числе предприниматели, которые хотят «прихватить» актив конкурента. Еще один вариант — «политические амбиции у глав компаний», из-за которых их начинают через «лупу» рассматривать.

«Здесь, наверное, не список лондонских "сидельцев" надо составлять, а тех "сидельцев", которые находятся в наших следственных изоляторах, изоляторах временного содержания... Полномочия омбудсмена в этом вопросе шире с формальной юридической точки зрения, нежели у президента РСПП. Список такого рода запросов несложно составить. Там не меньше людей, чем в списке Титова»,— добавил Александр Шохин.

На прошлой неделе стало известно, что президент РСПП Александр Шохин станет новым уполномоченным по правам предпринимателей в России. Он также сохранит должность главы РСПП. Президент Владимир Путин поддержал идею господина Шохина по модернизации института уполномоченного по защите прав предпринимателей.

С 2012 по 2022 год должность бизнес-омбудсмена занимал Борис Титов. После второго срока он ушел в отставку. С тех пор этот пост оставался вакантным.