Ярославскому трактиру подвозят Конституцию

Конституционный суд (КС) РФ принял к рассмотрению жалобу ярославского омбудсмена о нарушении прав бизнеса при размещении общепита на трассе. Предметом разбирательства стал придорожный трактир в ярославском селе, от которого администрация дороги М-8 «Холмогоры» требовала демонтировать съезд на трассу из-за отсутствия разгонных полос и освещения. Совладелица кафе и омбудсмен безуспешно доказывали в судах, что устройство съезда обойдется в 20 млн руб. (при стоимости 500-метрового трактира 8 млн руб.) и такие строгие правила обязаны соблюдать лишь точки площадью свыше 10 тыс. кв. м. КС просят признать неконституционными статьи федерального закона об автодорогах за наложение на бизнес несоразмерных расходов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

С иском в КС в сентябре 2026 года обратился аппарат уполномоченного по правам предпринимателей Ярославской области в интересах бизнесмена Елены Уваровой-Корюгиной. С 1997 года она владеет долей в придорожном «Трактире "На Яхроме"» в ярославском селе Новое. В марте 2022 года предпринимательница получила требование от ФКУ «Управление автомобильной магистрали Москва—Архангельск» Росавтодора демонтировать съезд с трассы М-8 «Холмогоры» к ее общепиту. В учреждении сослались на федеральный закон «Об автодорогах и дорожной деятельности», пояснив, что существующий съезд не оборудован положенными разгонными полосами и освещением. Впоследствии управление само демонтировало примыкание, а госпожа Уварова-Корюгина лишилась возможности оказывать услуги общепита и «единственного источника дохода», говорится в тексте жалобы в КС (с ней ознакомился “Ъ”).

При этом трактирщица, по ее словам, еще в 2016 году заключала договор с управлением о примыкании к М-8, но в марте 2025 года арбитраж признал его недействительным. Обустройство нового съезда, по подсчетам «Трактира "На Яхроме"», обошлось бы в 20 млн руб.— при кадастровой цене общепита 7,9 млн руб.

Госпожа Уварова-Корюгина обратилась к местному омбудсмену, а тот пошел в суды, пытаясь доказать незаконность требований дорожников. Позиция трактирщицы сводилась к тому, что обустраивать разгонные полосы на съездах с трасс и выполнять другие подобные требования по ч. 13 ст. 22 закона об автодорогах должны не все примыкающие точки, а лишь площадью свыше 10 тыс. кв. м. Но Арбитражный суд Ярославской области в июне 2024 года в иске отказал, сославшись на другую статью этого же закона, которая обязывает владельцев всех объектов дорожного сервиса независимо от их площади строить примыкания к дорогам, ремонтировать их и обустраивать парковки за свой счет. Эту позицию подтвердил Второй арбитражный апелляционный суд, подчеркнув, что ярославский трактир — объект дорожного сервиса, а не стационарная торговая точка (и потому ч. 13 ст. 22 закона здесь неприменима). Так же решили кассация и Верховный суд РФ.

В жалобе в КС говорится, что положения ст. 22 закона об автодорогах возлагают на владельца бизнеса «несоразмерные с его возможностями расходы», допускают неравные условия ведения экономической деятельности для примыкающих к дорогам стационарных торговых точек и объектов дорожного сервиса. Кроме того, ограничиваются права владельцев последних на «свободное использование имущества». Заявитель просит признать положения закона неконституционными, усматривая в их применении нарушения прав и свобод граждан (в том числе на свободу труда), защиты прав частной собственности, прав равенства перед судом (ст. 2, 8, 17, 18, 19, 35, 37 и другие Основного закона).

Придорожное кафе попадает в одну категорию объектов дорожного сервиса с АЗС независимо от трафика на дороге, но магазин или любая торговая точка площадью до 10 тыс. кв. м обязательств по обустройству въезда действительно не несут, говорит директор юридической компании «Глазунов и Семенов» Валерий Глазунов.

Обязанности владельцев объектов придорожного сервиса, в том числе кафе, регулируются другими положениями закона и действуют независимо от их площади, подчеркивает управляющий партнер юридической компании «Шаги» Андрей Шарков: «Ключевой вопрос здесь — назначение объекта, а не только его размер». Однако эксперт считает заслуживающим оценки КС аргумент заявителя об оправданности разных обязанностей небольшого кафе и магазина при сопоставимой транспортной нагрузке. По логике законодателя, если предприниматель изменит вид использования объекта и сделает там, например, магазин народных промыслов, требования ст. 22 закона будут применяться иначе, хотя создаваемый трафик может вообще не измениться, рассуждает господин Глазунов. «Если различия (между разными типами объектов.— “Ъ”) не имеют объективного основания с точки зрения безопасности, суд может признать регулирование неконституционным в части, где допускается необоснованное неравенство»,— полагает господин Шарков.

Александр Воронов