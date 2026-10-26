В налоговый пакет доложили претензий

В Минфине “Ъ” сообщили, что рассматривают различные предложения ведомств и бизнеса — те, что по итогам обсуждения будут признаны целесообразными, будут включены в поправки ко второму чтению проекта. При этом, подчеркивают в ведомстве, изменения направлены «на унификацию условий и повышение справедливости системы налогообложения» за счет введения единообразного с трудовыми доходами налогообложения пассивных доходов; ставка будет зависеть от размера дохода, а не от способа и источника его получения. «При подготовке налоговых поправок была проведена оценка их влияния на экономику, согласно которой они не приведут к негативным последствиям»,— добавили в Минфине. “Ъ” также направил запрос в Госдуму.