В налоговый пакет доложили претензий
«Опора России» предложила свой вариант повышения налогов
Как стало известно “Ъ”, «Опора России» предложила Минфину и Госдуме смягчить налоговые новации, предложенные правительством в составе бюджетного пакета. Объединение просит сохранить действующие ставки в 13–15% для доходов по банковским вкладам, а для дивидендов ограничить максимальную ставку 18% вместо предложенных правительством 22%. Также предложена замена повышаемых штрафов для предпринимателей на предупреждения для незначительных налоговых правонарушений. Кроме того, «Опора» предлагает вернуться к теме заморозки порога доходов малого бизнеса, с которого возникает необходимость платить НДС, распространив ее и на патентную систему налогообложения.
В преддверии рассмотрения в Госдуме налогового законопроекта, внесенного правительством в составе бюджетного пакета, бизнес продолжает выдвигать предложения по смягчению предложенных мер. Глава «Опоры России» Александр Калинин направил замечания этого объединения к проекту (есть у “Ъ”) в Минфин и в Госдуму. Ранее доработать налоговые инициативы правительства предлагал РСПП (см. “Ъ” от 15 октября).
Как следует из письма, «Опора России» намерена возобновить дискуссию о дальнейшей судьбе патентной системы налогообложения (ПСН).
Летом правительство предложило заморозить порог доходов, при превышении которого у пользователей упрощенной системы налогообложения возникает обязанность платить НДС, на уровне 20 млн руб. до конца 2029 года (вместо снижения до 15 млн руб. с 2027-го и до 10 млн руб. до 2028-го; см. “Ъ” от 10 июня). «Опора» предлагает сохранить порог в 20 млн руб. без дальнейшего поэтапного снижения и для ПСН, которой такая заморозка не коснулась. Как отмечается в письме, для ИП, применяющих этот режим, превышение порога означает не просто обязанность платить НДС, а «полную утрату права на применение» ПСН с начала налогового периода и «необходимость пересчета обязательств по иному режиму, что в условиях невысокой маржинальности способно привести к убыточности и закрытию деятельности».
Также бизнес предлагает смягчить подход к обложению НДФЛ пассивных доходов. Пока на доходы от дивидендов или банковских вкладов, продажи долей в организациях планируется распространить полную шкалу ставок налога в 13–22% вместо 13–15%. По мнению «Опоры», это может подорвать привлекательность долгосрочных вложений и дивидендной модели, при этом отсутствие переходного периода спровоцирует досрочное изъятие средств из бизнеса. Объединение предлагает сохранить шкалу в 13–15% для процентов по вкладам, которые «частично компенсируют инфляционное обесценение сбережений», а для дивидендов — ограничить максимальную ставку на уровне 18% (с оценкой последствий через два года).
Замечания вызвало и предлагаемое повышение штрафов за налоговые нарушения.
Как отмечается в письме, «анализ предлагаемых изменений по ряду статей Налогового кодекса свидетельствует о несоразмерности роста санкций заявленному обоснованию» — индексации с учетом инфляции и приведению к экономически обоснованному размеру. В качестве примера в письме приводится рост штрафа за просрочку сообщения о создании обособленного подразделения с 200 руб. до 121 тыс. руб. «В условиях системного повышения размеров штрафов особую актуальность приобретает комплексный подход к балансу между карательной и восстановительной функциями налогового контроля»,— говорится в письме. Бизнес предлагает ввести механизм замены штрафов на предупреждение за незначительные нарушения (по аналогии с административными) — например, если налогоплательщик с просрочкой сдал декларацию, но не уклонялся от уплаты налогов.
Предложенная в законопроекте привязка права ИТ-компаний на пониженную ставку налога на прибыль и страховых взносов к предоставлению годовой бухотчетности не позднее шести месяцев после окончания налогового периода, по мнению «Опоры», вызывает неопределенность. Даже техническая просрочка, например из-за сбоя при отправке, создает риски пересчета налогов и начисления пеней, несоразмерных нарушению, поэтому, говорится в письме, необходимо определить период утраты льготы при нарушении этого условия и порядок ее восстановления.
Среди иных предложений — сохранение для производителей пищевой продукции и напитков права на применение регионального инвестиционного налогового вычета, а также увеличение федерального вычета с 3% до 5% для поддержки программ модернизации критичной для таких производств инфраструктуры и оборудования.
Также Александр Калинин просит сохранить для малого и среднего бизнеса временный порядок начисления пеней. Согласно законопроекту, с 2027 года пени будут начисляться в размере одной трехсотой ключевой ставки в первые 30 календарных дней и одной стопятидесятой после этого — без возврата к первой таксе с 91-го дня, как сейчас.
В Минфине “Ъ” сообщили, что рассматривают различные предложения ведомств и бизнеса — те, что по итогам обсуждения будут признаны целесообразными, будут включены в поправки ко второму чтению проекта. При этом, подчеркивают в ведомстве, изменения направлены «на унификацию условий и повышение справедливости системы налогообложения» за счет введения единообразного с трудовыми доходами налогообложения пассивных доходов; ставка будет зависеть от размера дохода, а не от способа и источника его получения. «При подготовке налоговых поправок была проведена оценка их влияния на экономику, согласно которой они не приведут к негативным последствиям»,— добавили в Минфине. “Ъ” также направил запрос в Госдуму.