Александра Шохина ждет новый пост

Александр Шохин в беседе с “Ъ FM” поделился, что называть его уполномоченным по защите прав предпринимателей пока рано. 26 мая глава РСПП встретился с Владимиром Путиным и предложил заменить институт бизнес-омбудсмена автономной некоммерческой организацией. Президент поддержал реформу. Между тем в беседе с журналистами пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отметил, что Шохин и станет новым уполномоченным.

Однако, по словам господина Шохина, сначала надо закрепить изменения в законодательстве:

«Администрация президента поддержала ту конструкцию института уполномоченного, которую предложило бизнес-сообщество президенту. Она заключается в том, что это будет не государственный орган, а своего рода орган государственно-частного партнерства. Поэтому нужно внести изменения в закон об уполномоченных по защите прав предпринимателей. Только после этого может быть назначен уполномоченный с учетом изменений в законе. Так что первым делом закон будет подвергаться изменениям, иначе назначение не состоится. А после в планах — защищать интересы предпринимателей».

В беседе с президентом Александр Шохин уточнил, что учредителями НКО могут быть ведущие бизнес-объединения. Помимо РСПП, ими могут выступить ТПП, «Деловая Россия» и «Опора России».