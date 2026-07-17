Деловой климат в июне остался прохладным

Деловая активность малого и среднего бизнеса в июне оставалась слабой: замеряющий ее индекс RSBI по-прежнему находился в зоне спада, хотя и вырос до 49,6 с 48,4 пункта в мае. Компании заявляли о снижении выручки и не спешили расширять штат — в условиях снижения спроса бизнес пока концентрируется на поддержании устойчивости. Между тем поддержка малого и среднего предпринимательства (МСП) все больше фокусируется в приоритетных отраслях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Индекс RSBI, отслеживающий активность малого и среднего бизнеса (рассчитывается ПСБ, «Опорой России» и Magram Market Research), в июне вырос на 1,2 процентного пункта (п. п.), до 49,6 пункта. Значения выше отметки 50 пунктов, напомним, означают расширение активности, ниже — ее сжатие.

В зоне спада оставалась в июне компонента продаж: 41,6 пункта после 40,8 в мае.

Около половины предпринимателей (47%) фиксировали сокращение продаж и лишь 21% — рост.

Статистика отражает трудности со сбытом, на которые бизнес жалуется уже не первый месяц. Среди причин — слабый спрос и растущие издержки. Немного выросла и кадровая составляющая — до 48,3 пункта с майских 44,2, но ни фактические показатели, ни ожидания бизнеса не внушают аналитикам оптимизм. Четверть опрошенных компаний в июне сокращала штат, новых сотрудников нанимали 15% предпринимателей. О планах по сокращению персонала заявили 18% МСП (в мае — 21%) — показатель все еще находится вблизи шестилетних максимумов.

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Компонента кредитов в июне сократилась до 56,1 пункта с 58,3 пункта в мае, но осталась в зоне устойчивого роста. Уровень одобрений среди подавших заявку на кредит в июне оценивался в 56% — это минимум с октября 2025 года. На этом фоне снизился и спрос на кредиты: интерес к заемному финансированию проявили 39% компаний, что на 8 п. п. меньше, чем в мае.

Впервые с начала года рост продемонстрировала компонента инвестиций — на 2,8 п. п., до 53,8 пункта. Рост связан не столько с фактическими показателями, сколько с позитивными ожиданиями бизнеса. Доля тех, кто прогнозирует расширение вложений, выросла на 3 п. п., до 29%. Процент пессимистов сократился на 3 п. п., до 17%, но все еще оставался на исторически высоком уровне. «В условиях неопределенности и снижения потребительского спроса предприниматель концентрируется не столько на масштабировании, сколько на поддержании устойчивости и сокращении текущих расходов»,— отмечает старший вице-президент ПСБ Кирилл Тихонов.

Хуже других в июне себя чувствовал микробизнес: индекс деловой активности в этой категории составил 47,3 пункта.

Немного вырос индекс RSBI малого бизнеса — на 0,5 п. п., до 51,2 пункта, а индикатор активности среднего бизнеса, напротив, снизился (на 2,9 п. п., до 53,7 пункта) на фоне проблем со сбытом продукции. Разбивка по видам деятельности свидетельствует об увеличении RSBI в производстве — показатель вырос до 51 пункта и перешел в положительную зону в том числе благодаря составляющей инвестиций. Ожидаемые вложения поддержали и индикатор в услугах. В торговле показатель деловой активности в прошлом месяце не изменился и остался в зоне спада.

Разворота динамики ждать пока не приходится — господдержка МСП все больше фокусируется на приоритетных сферах (например, туризм, ИТ и научно-техническая деятельность). Так, на этой неделе Корпорация МСП сообщила о запуске программы льготных кредитов для компаний, работающих в таких отраслях, на сумму до 500 млн руб. для пополнения оборотных средств по ставке «ключ плюс 3%».

Кристина Боровикова