Госдума приняла поправки в закон о бизнес-омбудсмене

Депутаты Госдумы сразу в двух финальных чтениях приняли поправки в закон об уполномоченном по защите прав бизнесменов. Эту должность, как ожидается, займет глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Шохин

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Александр Шохин

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Поправки уточняют определение должности. Так, омбудсмен должен обеспечивать гарантии «государственной защиты прав и законных интересов субъектов предпринимательской деятельности и соблюдения указанных прав органами государственной власти, органами местного самоуправления и должностными лицами».

Финансовое и материально-техническое обеспечение деятельности омбудсмена будет закреплено за автономной некоммерческой организацией, одним из учредителей которой будет Российская Федерация. Средства на ее работу будут выделяться из федерального бюджета. Уполномоченный займет пост председателя набсовета такой организации.

Уточняются также требования к кандидату на должность бизнес-омбудсмена. Так, он не может быть членом Федерального собрания и обязан прекратить деятельность, несовместимую с его статусом, в течение 14 дней с момента назначения.

С 2012 года до 2022 года должность бизнес-омбудсмена занимал Борис Титов. После его ухода от дел место было вакантным. Александр Шохин при назначении на пост сохранит должность главы РСПП.