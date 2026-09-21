Малый бизнес вошел в зону разворота

Индекс RSBI, характеризующий деловую активность малого и среднего предпринимательства, в августе вырос до 50,9 пункта с 49,4 пункта в июле. Этот индикатор определяется совместными усилиями банка ПСБ, «Опоры России» и аналитического центра НАФИ. Значения выше 50 пунктов говорят об увеличении активности предпринимателей, ниже — о ее спаде.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Подгорчук / Коммерсантъ Фото: Александр Подгорчук / Коммерсантъ

Лучшая динамика RSBI — в производственной сфере: 52,2 пункта против 50,9 пункта в июле. Индекс в сфере услуг вышел из зоны спада, в которой пребывал с начала года,— 50,7 пункта против 46,9 пункта. В сегменте торговли индекс снизился с 51,2 пункта до 50,1 пункта.

Несмотря на возвращение слабого роста общего индикатора, положение МСП продолжает оставаться неустойчивым, отмечают авторы исследования. Улучшение связано, в частности, с ростом компоненты инвестиций — до 53,8 пункта (плюс 1,8 процентного пункта (п. п.)), что говорит о некотором восстановлении инвестактивности. Оценка ситуации в этой сфере в августе была лучшей в этом году: 25% субъектов МСП заявили о наращивании вложений (плюс 3 п. п.), 28% (также на 3 п. п. больше) — о намерении расширять бизнес. Однако, отмечают аналитики, инвестиционный фон пока остается сложным, а решения о расширении являются преимущественно точечными.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Индикатор продаж в составе общего индекса вырос на 3 п. п., до 42,7 пункта, но по-прежнему находится в зоне спада: главным ограничителем развития МСП остается охлаждение спроса. На 1,1 п. п. подросла оценка ситуации с кадрами, до 49 пунктов. Бизнес сейчас придерживается консервативного подхода к найму на фоне сокращения продаж. О сокращении штата заявили 25% предпринимателей, о расширении — 16%. Однако ожидания бизнеса в этой сфере улучшились. Доля МСП, планирующих расширять штат, выросла на 5 п. п.— до максимальных за этот год 24%.

«Август стал для МСП месяцем осторожного разворота. Понемногу слабеет консерватизм в инвестиционных и кадровых ожиданиях, также постепенно возвращается интерес к кредитованию на фоне смягчения денежно-кредитных условий»,— отметил старший вице-президент ПСБ Кирилл Тихонов. Смягчение денежно-кредитной политики постепенно улучшает ситуацию со спросом на финансирование: бизнес стал реже отказываться от кредитов из-за высоких ставок. По словам Кирилла Тихонова, по-настоящему поддержать предпринимательскую активность сможет восстановление спроса — некоторые признаки оживления уже наблюдаются.

Венера Петрова