Налоги лишают прописки
Применение экстерриториального принципа контроля бизнеса расширяется
Налогоплательщики все чаще сталкиваются с запросами и проверками со стороны инспекций из других регионов, рассказали “Ъ” профильные юристы. Так, контроль за 5,5 тыс. московских компаний недавно был передан инспекциям других субъектов РФ. В Федеральной налоговой службе пояснили, что для налогоплательщиков применение принципа экстерриториальности налогового контроля ничего не меняет. По мнению экспертов, взятый на вооружение подход расширяет «воронку» предпроверочного анализа и повышает беспристрастность налоговиков, но при этом может осложнять взаимодействие с проверяющими.
Экстерриториальный налоговый контроль постепенно набирает обороты — как рассказали “Ъ” профильные юристы, налогоплательщики все чаще сталкиваются с запросами и проверками со стороны инспекций из других регионов. Например, сообщил “Ъ” источник, близкий к Федеральной налоговой службе (ФНС), к контролю в отношении 5,5 тыс. московских компаний подключили региональные инспекции.
В ФНС “Ъ” пояснили, что «налоговые органы составляют единую централизованную систему контроля», и заверили, что для налогоплательщиков ничего не меняется. Детали в ФНС комментировать не стали, но напомнили, что в соответствии с Налоговым кодексом решение о проведении выездных проверок может выноситься как по месту нахождения организации, так и налоговым органом, уполномоченным ФНС на проведение контрольных мероприятий на территории этого региона. Отметим, что для выездных проверок такой экстерриториальный принцип введен еще с 2019 года, а с 2026-го он расширен и на более массовые камеральные (без выезда) проверки.
Как отмечает управляющий партнер юридической компании «Соничев, Казусь и партнеры» Александр Казусь, «уже можно говорить о сформировавшемся тренде на экстерриториальную отработку налогоплательщиков, в том числе на передачу их в инспекции других регионов для анализа рисков и последующих контрольных мероприятий», особенно в части НДС. Старший юрист департамента налогов и права ДРТ Анастасия Пученкина подтверждает, что налогоплательщики все чаще получают запросы от «не своих» инспекций и количество экстерриториальных проверок продолжит расти.
По словам основателя адвокатской практики DA Tax Дмитрия Анищенко, условно экстерриториальный контроль делится на «внутренний», когда в рамках одного региона появляются специальные инспекции, проверяющие налогоплательщиков из других инспекций, и «внешний» — когда это делают налоговики других регионов. По словам Дмитрия Анищенко, «внутренний» контроль встречается чаще, но и случаев «внешнего» сейчас стало больше — например, в его практике две московские компании проверяли налоговые инспекции из Ставропольского края и ХМАО,— до 2025 года таких клиентов не было.
При такой работе, говорит Александр Казусь, инспекции выступают не техническими исполнителями, а сами проводят контрольные мероприятия и истребуют документы. Это, добавляет Анастасия Пученкина, может осложнять взаимодействие — инспекции, в которых налогоплательщики стоят на учете, детальнее погружены в специфику их бизнеса. Старший менеджер группы разрешения налоговых споров Kept Наталья Файзрахманова рассказывает о случае, когда компания претендовала на возврат излишне уплаченного налога — в акте проверки «своя» инспекция указала на отсутствие оснований для этого и в технических целях назвала спорную сумму «недоимкой». Региональная инспекция, которая «отрабатывает» обеспечительные меры, увидев «недоимку», истребовала данные об активах, на которые можно было бы наложить арест. «Если бы обеспечительными мерами занималась инспекция, выносящая решение, такой ситуации не возникло бы»,— поясняет юрист.
Как полагает Александр Казусь, за счет экстерриториального принципа «резко расширяется воронка предпроверочного анализа». Анастасия Пученкина соглашается: за счет распределения нагрузки расширяется и круг налогоплательщиков, которые подпадут под более пристальный контроль. Кроме того, говорит она, такой подход может быть направлен на повышение беспристрастности налоговых органов. Налоговый консультант Михаил Глейкин тоже считает, что налоговый контроль станет глубже, а доначислений по результатам камеральных проверок станет больше. С 1 сентября, добавляет он, экстерриториальный принцип распространился и на досудебное обжалование решений налоговых инспекций.
Газета «Коммерсантъ» №200от 28.10.2026, стр. 2