Бизнес заглянул в налоговый пакет
РСПП предложил правительству доработать готовящиеся фискальные изменения
Налоговые изменения, предложенные правительством в составе бюджетного пакета, вызвали возражения у РСПП — объединение предлагает доработать соответствующий законопроект ко второму чтению. В частности, крупный бизнес возражает против введения нового налога на сверхдоход для отдельных отраслей и предлагает распространять полную шкалу НДФЛ со ставками 13–22% на пассивные доходы постепенно и лишь на время, а для доходов по банковским вкладам и вовсе сохранить ставки на нынешнем уровне — 13–15%. Также в РСПП не согласны с идеей введения 22-процентного налога на прибыль личных фондов. Среди иных предложений бизнеса — индексация давно не пересматривавшихся порогов дохода для прогрессивной шкалы НДФЛ и увеличение федерального инвестиционного налогового вычета.
Глава РСПП Александр Шохин направил премьер-министру Михаилу Мишустину предложения по доработке налогового законопроекта, внесенного правительством в Госдуму в составе бюджетного пакета (см. “Ъ” от 25 сентября). Это письмо 14 октября опубликовано в Telegram-канале «Майский указ». В РСПП и в правительстве не прокомментировали это обращение. Источник “Ъ”, близкий к объединению, подтвердил его подлинность. В Минфине “Ъ” сообщили, что получили предложения РСПП и рассмотрят их.
Прежде всего, РСПП подчеркивает, что проекты предметно не обсуждались с бизнесом и «идут вразрез» с обещаниями государства сохранить фискальные условия до 2030 года после повышений налога на прибыль, НДФЛ и НДС.
Решать проблему дефицита бюджета предложено макроэкономическими мерами реагирования — снижением ставки и ослаблением рубля. «Возврат к сбалансированному уровню процентных ставок и реального обменного курса рубля расширит налоговую базу в экспортно ориентированных отраслях экономики и одновременно сократит расходы бюджета на обслуживание долга и субсидий по внутреннему кредитованию»,— сказано в письме.
РСПП не согласен с введением нового налога на сверхдоходы горнодобывающей отрасли, отмечая, что предложенная конструкция «имеет искаженное экономическое содержание, фактически является налогом с оборота» и не учитывает ценовые циклы. По мнению объединения, приоритет надо отдавать мерам, равномерно распределяющим «фискальные изъятия на экономику в целом» — например, временное увеличение ставки налога на прибыль от 0,5 до 1 процентного пункта на три года.
Не одобряет РСПП и предложенное правительством включение в общую налоговую базу по НДФЛ со ставками 13–22% всех пассивных доходов — например, от дивидендов, процентов от вкладов, от продажи имущества (сейчас облагаются по ставкам 13–15%).
Как отмечают в РСПП, при высокой инфляции значительная часть доходов и дивидендов лишь сохраняет капитал, а не приносит доход. При этом, предупреждает бизнес, нерезиденты в стране с налоговым соглашением будут платить налог на дивиденды по ставке 10%, так что изменения могут привести к оттоку капитала из страны.
В связи с этим РСПП предлагает включать инвестиционные доходы в общую шкалу постепенно и установить временный характер действия такого повышения — не более трех лет. Для более массовых доходов — прежде всего, процентов по банковским вкладам — союз считает необходимым сохранить ставку НДФЛ на уровне 13–15%.
Одновременно предложено проиндексировать сами пороги доходов, которые используются для прогрессивной шкалы НДФЛ. Прогрессия начинает применяться при доходе от 2,4 млн руб. в год (200 тыс. руб. в месяц). При этом пороги для обложения в 13–15% действуют с 2021 года, а следующие ступени с максимальной ставкой в 22% — с 2025-го. Как отмечается в письме, пороги ни разу не пересматривались, что «фактически означает повышение ставки НДФЛ на реальные доходы граждан» с учетом инфляции.
С предложенным правительством повышением с 15% до 22% ставки налога на прибыль для личных фондов, более 90% доходов которых являются пассивными, в РСПП также не согласны.
Как отмечается в письме, изменение объяснялось соотнесением с максимальной ставкой НДФЛ, но паритета не получается — физлицо платит налог по прогрессивной шкале. По мнению РСПП, к личным фондам в таком случае также должна применяться полная шкала от 13% до 22%. При этом, добавляют в союзе, холдинг может получать дивиденды от дочерних компаний без налога. «В результате самым дорогим способом владения становится личный фонд — инструмент, который государство три года назад создало именно для того, чтобы капитал и его преемственность остались в России»,— говорится в письме.
Также РСПП вновь поднимает вопрос об увеличении размера федерального инвестиционного налогового вычета (ФИНВ). Речь идет о механизме компенсации бюджетом 3% расходов компаний на инвестиции в оборудование и нематериальные активы (призван сгладить рост ставки налога на прибыль до 25% с 2025 года). РСПП предлагает увеличить размер вычета до 10–12%, разрешить уменьшать все 8% (вместо текущих 5%) федеральной части ставки налога на прибыль, а также расширить отраслевой охват ФИНВ.
Наконец, есть у РСПП и предложения по расширению мер поддержки бизнеса, который тратится на защиту от атак беспилотников. В законопроекте правительства предлагается разрешить учитывать такие расходы при расчете налога на прибыль. По мнению бизнеса, стоит также освободить защитные объекты от налога на имущество, а обязательные расходы на защиту критической инфраструктуры учитывать с двойным коэффициентом. Кроме того, РСПП предлагает применять ФИНВ к вложениям в такие активы.
«РСПП готов к диалогу с правительством Российской Федерации и надеется на учет позиции бизнеса по предложенным фискальным новациям при доработке законопроектов ко второму чтению»,— заканчивает свое письмо Александр Шохин.