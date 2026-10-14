Бизнес заглянул в налоговый пакет

Как отмечается в письме, изменение объяснялось соотнесением с максимальной ставкой НДФЛ, но паритета не получается — физлицо платит налог по прогрессивной шкале. По мнению РСПП, к личным фондам в таком случае также должна применяться полная шкала от 13% до 22%. При этом, добавляют в союзе, холдинг может получать дивиденды от дочерних компаний без налога. «В результате самым дорогим способом владения становится личный фонд — инструмент, который государство три года назад создало именно для того, чтобы капитал и его преемственность остались в России»,— говорится в письме.