Налоги затянут по просьбе

«Управляющие компании оформляют полсотни дворников или охранников самозанятыми. Договора у всех одинаковые, работа по графику, инвентарь компании. И часть людей подписывают договор еще до регистрации, чеки сама компания выписывает. Строительные бригады регистрируются за неделю до выхода на объект и полгода работают на одного заказчика. Когда грузчики, водители получают ежемесячную зарплату и проходят медосмотр, но на бумаге они независимые подрядчики — это не свободная занятость, это такая обычная работа по найму без больничных, без отпуска, без пенсионных прав, а бюджет недополучает почти треть фонда оплаты труда».