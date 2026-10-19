Налоги затянут по просьбе
Какие налоговые изменения готова поддержать «Деловая Россия»
В «Деловой России» вновь заговорили о налоговых реформах. Но малый бизнес посчитал их выстрелом в ногу. Накануне председатель организации Алексей Репик дал интервью РБК. В нем он косвенно подтвердил, что «Деловая Россия» не против ужесточения некоторых фискальных правил. Об этом СМИ писали еще 15 октября.
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Среди инициатив: ограничения для самозанятых и донастройка режима «АвтоУСН». Сейчас он позволяет небольшим компаниям со штатом не более пяти человек освободить себя от НДС на старых условиях классической «упрощенки».
Предприниматели, опрошенные “Ъ FM”, честно признаются, что еще ни разу не оказывались в ситуации, когда бизнес просит ужесточить налоговые правила для себя же. В «Деловой России», впрочем, пытаются снизить градус дискуссии: все предложения — это лишь «архитектура для будущего обсуждения», да и вообще ни один экспериментальный налоговый режим досрочно отменять не стоит.
Взять, к примеру, самозанятость: её обязательно нужно сохранить. Просто фрилансеров не мешает поделить на настоящих и фейковых. Кто относится к последним, объяснил “Ъ FM” сам председатель «Деловой России» Алексей Репик:
«Управляющие компании оформляют полсотни дворников или охранников самозанятыми. Договора у всех одинаковые, работа по графику, инвентарь компании. И часть людей подписывают договор еще до регистрации, чеки сама компания выписывает. Строительные бригады регистрируются за неделю до выхода на объект и полгода работают на одного заказчика. Когда грузчики, водители получают ежемесячную зарплату и проходят медосмотр, но на бумаге они независимые подрядчики — это не свободная занятость, это такая обычная работа по найму без больничных, без отпуска, без пенсионных прав, а бюджет недополучает почти треть фонда оплаты труда».
Таких самозанятых нужно переводить на НДФЛ. А вот «настоящих», к примеру парикмахеров или репетиторов, можно даже поощрить, увеличив для них лимиты.
При этом в случае с «АвтоУСН» «Деловая Россия», наоборот, склоняется к тому, чтобы планку снизить.
Сейчас этот режим могут применять компании с доходом до 60 млн руб. в год. Порог предлагается уравнять с обычной «упрощенкой», то есть опустить до 20 млн руб.
Логика Алексея Репика проста: на «АвтоУСН» регулярно переходят компании, у которых наблюдается явное родство друг с другом, налицо попытка налоговой оптимизации. А государству невыгодно «генерить» серый сектор. Впрочем, борьба с упрощенной системой тоже ничем хорошим не закончится, считает генеральный директор компании «Смарт ПРО» Сергей Игнатьев:
«20 млн руб. — это уже слишком незначительная сумма для любого мало-мальски серьезно работающего бизнеса. Да, есть действительно компании, которые занимаются дроблением, но это от безысходности происходит. Если компании не будут этого делать, они закроются, обанкротятся, а кому от этого будет лучше? Мы тогда вообще не будем налогов получать от этого бизнеса».
Сейчас в рамках «АвтоУСН» большинство предпринимателей перечисляют в бюджет 8% от доходов. Эту практику тоже предлагается отменить и взимать платежи с разницы доходов и расходов. А она, согласно действующим правилам, облагается 20%. Вот так «упрощенка» может превратиться фактически в налог на прибыль, отмечают собеседники “Ъ FM”. По их оценкам, нагрузка на бизнес вырастет в 2-2,5 раза. И пострадает от этого, в конечном счете, потребитель, уверен основатель бренда Rels Иван Петраков:
«Доставка вырастет очень сильно на все категории товаров, поскольку самозанятых там задействовано очень много, индивидуальных предпринимателей. По формату налога с дохода тоже много задействовано. Если всех их перекинут на схему „доход минус расход“, понизят лимиты — это сильно отразится на все товарные группы, цена резко вырастет, в том числе это коснется и маркетплейсов, потому что чуть ли не две трети всех поставщиков по упрощенной системе налогообложения».
В своем интервью господин Репик также много размышляет о компромиссах. Отказ от льгот и послаблений, по его мнению, не так страшен, как «хаос неопределенности и бесконечно высокие ставки». И, видимо, не столь пугающе, как потенциальное повышение налога на прибыль, которое председатель «Деловой России» в беседе назвал «катастрофой».
Еще он упомянул, что некоторые изменения при хорошей жизни было бы неплохо вовремя «открутить». Впрочем, сам же признал, что с этим пока есть проблемы. Опрошенные предприниматели замечают, что с начала нулевых в стране в принципе нет ничего более постоянного, чем временное.