Оштрафуй себя сам

27 июля вступил в силу закон, закрепляющий в Кодексе об административных правонарушениях (КоАП) механизм «Инвестиции вместо штрафов». Речь идет о неприменении финансовых санкций к определенным предприятиям за выявленные при проверках нарушения в обмен на вложения в их исправление. В пилотном режиме механизм запущен еще в 2025 году, пока заключено семь таких соглашений. С внесением изменений в КоАП завершено формирование его нормативной базы. Бизнес ожидает масштабирования этого механизма и рассчитывает, что инвестиции в исправление проблем не столкнутся с искусственными регуляторными ограничениями.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Власти завершили формирование нормативной базы для механизма «инвестиции вместо штрафов» — 27 июля вступили в силу изменения в КоАП, закрепляющие этот инструмент в законодательстве. Его суть — в возможности заключения соглашений об освобождении компаний от штрафов, когда выявленные нарушения требуют капитальных затрат на исправление ситуации, а выписанные штрафы при этом лишают компании средств для этого. Предполагается, что применение этого механизма позволит не допускать массовых увольнений с важных для государства производств и остановки выпуска необходимой ему продукции.

В аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко “Ъ” сообщили, что механизм применяется в случаях, когда нарушение уже выявлено, и его главная задача не наказание ради наказания, а создание условий для устранения нарушений и предотвращения их повторного возникновения.

Как пояснили “Ъ” в Минэкономики, компании получили возможность заключать такие соглашения еще в 2025 году, после внесения изменений в закон о госконтроле, однако принятые тогда поправки предусматривали только согласование «дорожной карты» по устранению нарушений с органом контроля, но от штрафа не освобождали. Теперь, добавляют в ведомстве, с принятием изменений в КоАП «это синхронизировано».

Соглашения с бизнесом могут заключать лишь четыре ведомства (Ростехнадзор, Росприроднадзор, Россельхознадзор и Минпромторг) в рамках восьми видов контроля — в частности, экологического, геологического, земельного, промышленной безопасности. Ходатайствовать перед контролерами о неприменении штрафов в обмен на инвестиции сможет ограниченный круг лиц: государственные и муниципальные органы (последние — с 2028 года), государственные и муниципальные учреждения, градообразующие и стратегические предприятия, организации ОПК, ЖКХ, энергетики, связи, транспорта, сельского хозяйства и фармацевтики. Для снятия коррупционных рисков подписанные соглашения, срок которых не должен превышать трех лет, утверждает Генпрокуратура. В случае неисполнения соглашения штраф придется заплатить.

В Минэкономики отмечают, что первые итоги применения инструмента говорят о постепенном росте его востребованности. Так, в 2025 году было заключено и одобрено прокуратурой одно соглашение, в первом полугодии 2026-го — еще шесть, причем все — с Ростехнадзором. При этом, по данным ведомства, ходатайства компании подавали и в Росприроднадзор. Как ранее сообщали в Минэкономики, пилотный опыт показал жизнеспособность механизма — к июлю одно из соглашений было полностью исполнено, и предприятие избежало наказания.

Бизнес позитивно воспринимает инициативу.

Так, в экспертном центре «Деловой России» по контрольно-надзорной деятельности “Ъ” заявили, что фискальный характер наказания должен уступить место инвестициям, так как с точки зрения экономики это более эффективный путь исправления ситуации. При этом, добавляют эксперты, важно определить условия и правила таких инвестиций — «они не должны попадать в прокрустово ложе искусственных регуляторных ограничений».

В РСПП считают, что изменения позволят бизнесу инвестировать больше средств в повышение уровня безопасности. «Бизнес-сообщество рассчитывает на расширение практики заключения соглашений об устранении нарушений»,— отмечает вице-президент объединения Александр Варварин. По словам первого вице-президента «Опоры России» Марины Блудян, бизнес приветствует появление этого механизма. «Будем следить, чтобы это все стало не барьерным, а удобным инструментом не только для некоторых, но и для всех»,— добавила она.

Венера Петрова