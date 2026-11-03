Россиянин Алексей Батраков забил в третьем матче Лиги чемпионов подряд
Полузащитник турецкого «Галатасарая» Алексей Батраков забил в третьем матче Лиги чемпионов подряд. Два гола 21-летнего футболиста привели к победе над немецким «Штутгартом» со счетом 2:0 в матче четвертого тура общего этапа соревнований. «Галатасарай» Батракова одержал вторую победу в турнире и набрал шесть очков.
Встреча прошла в Стамбуле на стадионе «Рамс Парк». Батраков открыл счет на 12-й минуте, а уже на 15-й сделал дубль. Это первый за 11 лет случай, когда российский футболист смог дважды забить в матче Лиги чемпионов. Последний раз такое достижение покорилось нападающему Артему Дзюбе в 2015 году, когда он играл в составе «Зенита» против французского «Лиона».
В текущем розыгрыше Батраков сравнялся в гонке бомбардиров с Харри Кейном, на счету которого также четыре забитых мяча.
На 37-й минуте Алексей Батраков столкнулся с полузащитником «Штутгарта» Билалем Эль-Ханнусом. Футболист команды-соперника ударил россиянина локтем по лицу и рассек бровь. Медицинский персонал перевязал Батракову голову, после чего футболист вернулся в игру. На 77-й минуте он был заменен.