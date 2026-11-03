Россиянин Алексей Батраков забил в третьем матче Лиги чемпионов подряд

Встреча прошла в Стамбуле на стадионе «Рамс Парк». Батраков открыл счет на 12-й минуте, а уже на 15-й сделал дубль. Это первый за 11 лет случай, когда российский футболист смог дважды забить в матче Лиги чемпионов. Последний раз такое достижение покорилось нападающему Артему Дзюбе в 2015 году, когда он играл в составе «Зенита» против французского «Лиона».