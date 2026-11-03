Минтруд предложил учитывать обороты по счетам при назначении единого пособия
С 1 апреля 2027 года при получении единого пособия на детей будут учитываться обороты по счетам. Об этом сообщили в Министерстве труда.
По информации пресс-службы ведомства, с 1 января по 1 апреля оценку оборотов планируют проводить в аналитических целях без влияния на выплаты. С 1 апреля результаты начнут учитывать напрямую при решении о назначении пособия. Подобный механизм уже реализуется в Московской области, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах.
В министерстве пояснили, что допустимый лимит оборотов по счетам не должен превышать двукратную сумму общего годового дохода семьи (до 200% от всех официальных поступлений — зарплат, пособий, доходов от самозанятости). В расчет не войдут переводы между членами семьи, кредитные средства, налоговые вычеты и документально подтвержденные доходы от продажи имущества.
Кроме того, с 1 января минимальный объем заработка для получения выплат должен составлять не менее 10 МРОТ в год. Исключением станут случаи с объективными причинами отсутствия дохода — беременность, безработица, инвалидность и другие.