Минтруд предложил учитывать обороты по счетам при назначении единого пособия

В министерстве пояснили, что допустимый лимит оборотов по счетам не должен превышать двукратную сумму общего годового дохода семьи (до 200% от всех официальных поступлений — зарплат, пособий, доходов от самозанятости). В расчет не войдут переводы между членами семьи, кредитные средства, налоговые вычеты и документально подтвержденные доходы от продажи имущества.