Бывшему пресс-секретарю Зеленского Мендель предъявили обвинения в госизмене

В пресс-релизе отмечается, что обвинения предъявлены по статьям о госизмене, совершенной в условиях военного положения, и оправдании действий России против Украины. СБУ уточняет, что госпожа Мендель «дискредитирует Украину» на международной арене в своих публичных высказываниях и сообщениях в соцсетях.