Бывшему пресс-секретарю Зеленского Мендель предъявили обвинения в госизмене
Служба безопасности Украины и Офис генерального прокурора заочно предъявили обвинения в госизмене бывшему пресс-секретарю украинского президента Юлии Мендель. Об этом сообщила пресс-служба СБУ в Telegram-канале.
В пресс-релизе отмечается, что обвинения предъявлены по статьям о госизмене, совершенной в условиях военного положения, и оправдании действий России против Украины. СБУ уточняет, что госпожа Мендель «дискредитирует Украину» на международной арене в своих публичных высказываниях и сообщениях в соцсетях.
Сейчас Юлия Мендель находится за пределами Украины. Расследование ведет Главное следственное управление СБУ при процессуальном руководстве офиса генерального прокурора.
Юлия Мендель работала пресс-секретарем Владимира Зеленского с 2019 по 2021 год. Заявление об уходе она написала по собственному желанию. После этого она некоторое время работала советником по международным коммуникациям в Офисе президента.
В мае 2026 года Юлия Мендель дала интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, в котором критиковала украинское руководство, заявляла о коррупции и проблемах со свободой слова в стране. Кроме того, госпожа Мендель обвиняла Владимира Зеленского в авторитаризме и нежелании закончить конфликт с Россией.