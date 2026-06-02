У промышленников вновь ухудшилось настроение

После кратковременного улучшения в апреле индекс деловой среды от Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) снизился. Показатель составил 45,1 пункта, потеряв 1,1 пункта после апрельского прироста, когда индекс отыграл мартовское значение, ставшее минимальным за последние 12 месяцев (см. “Ъ” от 30 апреля). Напомним, значение выше 50 пунктов означает улучшение бизнес-климата, ниже — ухудшение.

Снижение связано в первую очередь с оценками финансовых условий, взаимодействия с государством (B2G) и логистики. Так, индекс финансовых рынков потерял 3,2 пункта на фоне более негативных оценок финансового положения компаний — на его ухудшение жалуются 29,3% организаций (против 21,3% в апреле), в результате чего показатель опустился до 40 пунктов (минус 3,3 пункта). Более пессимистично предприниматели воспринимают и состояние валютного и фондового рынков.

Индекс рынка производимой продукции почти не изменился, составив 45,2 пункта (в апреле — 45 пунктов). Оценки закупочных цен стали хуже: если в апреле об их снижении говорили 11,2% компаний, то в мае — уже лишь 6,7%. При этом компании стали чаще заявлять о повышении своих продажных цен — уже 25% против 13,5% в апреле. Спрос при этом продолжил падать — более трети респондентов отметили его сокращение, а соответствующий индикатор потерял 0,7 пункта, составив 40,3 пункта.

После апрельского роста в негативную зону вернулся индекс B2G (минус 2,7 пункта, до 47,8 пункта). Как и прежде, свыше 90% респондентов ответили, что отношения с государством не изменились, но по остальным индикаторам отмечается негативная динамика. Например, показатель, характеризующий отношения с банками и финансовыми институтами, потерял 2,5 пункта, а с иностранными партнерами — сразу 4,7 пункта. Не удержался в положительной зоне и индекс логистики, снизившись с 50,7 пункта до 48,2 пункта в мае за счет ухудшения оценок среднего времени доставки и складских запасов.

Индекс личных оценок делового климата, впрочем, продолжил подниматься — до 39 пунктов (плюс 1,1 пункта). Как отмечают в РСПП, если в апреле негативные оценки выбрали 30,3% респондентов, то в мае — 26,7%. Индекс B2B незначительно вырос — на 0,4 пункта. Оценки количества новых заказов стали несколько пессимистичнее, снизившись с 54,5 до 51 пункта, но удержались в положительной зоне. Одновременно с этим улучшились оценки выполнения обязательств как самими компаниями (плюс 1,2 пункта, до 46,7 пункта), так и контрагентами (плюс 1,8 пункта, до 40 пунктов).

Анна Королева