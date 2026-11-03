Россия потребовала от Норвегии соблюдения Договора о Шпицбергене
Россия потребовала от Норвегии безусловного соблюдения международного права, включая положения Договора о Шпицбергене. Он регламентирует статус архипелага и гарантирует свободу доступа граждан стран-участниц.
МИД России вызвал временного поверенного в делах Норвегии Бьёрна Свенунгсена. Ему выразили решительный протест из-за продолжающихся арестов российского движимого и недвижимого имущества по ходатайству украинских компаний. В заявлении МИДа упоминается арест научно-исследовательского судна «Профессор Молчанов» на Шпицбергене.
В сообщении внешнеполитического ведомства указано, что Норвегия ввела нелегитимные односторонние ограничения в отношении России, что привело в том числе к прекращению авиасообщения между Россией и Шпицбергеном. «"Профессор Молчанов" был единственным транспортным средством, обеспечивающим прямую доставку на архипелаг сотрудников российских организаций и жизненно необходимых грузов»,— добавил МИД.
Судно «Профессор Молчанов» арестовано 2 сентября по ходатайству украинского «Нафтогаза», который требует взыскать с России $4,22 млрд за потерю активов в Крыму в 2014 году. Судно остается в порту Баренцбург. Пассажиры и часть экипажа — 69 человек — вернулись в Россию.