Россия потребовала от Норвегии соблюдения Договора о Шпицбергене

В сообщении внешнеполитического ведомства указано, что Норвегия ввела нелегитимные односторонние ограничения в отношении России, что привело в том числе к прекращению авиасообщения между Россией и Шпицбергеном. «"Профессор Молчанов" был единственным транспортным средством, обеспечивающим прямую доставку на архипелаг сотрудников российских организаций и жизненно необходимых грузов»,— добавил МИД.