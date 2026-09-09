Контролеры нарастили точность попадания

За первую половину 2026 года общее число проверок бизнеса сократилось в годовом выражении на 3,4%, до 142,2 тыс., и это снижение происходило одновременно с ростом их эффективности до 68,1%, доложил на совещании в Совете федерации об успехах в сфере контроля и надзора замглавы Минэкономики Алексей Херсонцев. Представители правоохранительных органов ситуацию с проверками между тем видят по-своему. На недавно завершившемся Восточном экономическом форуме генпрокурор Александр Гуцан говорил о необходимости оценить влияние сокращения контрольной нагрузки на фиксируемый в этом году рост сумм ущерба от экономических преступлений. Опрошенные “Ъ” эксперты считают, что связывать эти два явления некорректно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вглядевшись в проверки бизнеса, в Минэкономики увидели рост их эффективности (на фото — замглавы ведомства Алексей Херсонцев)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ Вглядевшись в проверки бизнеса, в Минэкономики увидели рост их эффективности (на фото — замглавы ведомства Алексей Херсонцев)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Согласно докладу о контрольно-надзорной деятельности в 2026 году, представленному Алексеем Херсонцевым 7 сентября на совещании в Совфеде, в январе—июне количество проверок бизнеса сократилось на 3,4% по сравнению с первым полугодием 2025 года, до 142,2 тыс. При этом их эффективность (доля результативных, то есть выявивших нарушения, мероприятий) выросла на 4 процентных пункта, до 68,1%. Таким образом, тренд на сокращение числа проверок сохраняется: в 2025 году оно снизилось на 6,9%, до 290,4 тыс. Эффективность тогда также увеличилась — на 5,9 пункта, до 63,3%.

Напомним, 1 января 2025 года в РФ завершился мораторий на внеплановые проверки и сфера контроля и надзора полностью перешла на рискориентированный подход: мероприятия проводятся на основе срабатывания индикаторов риска нарушения обязательных требований, жалоб граждан либо по поручению президента или правительства. Плановые проверки до 2030 года сохранились только для объектов чрезвычайно высокого и высокого риска. На объекты значительного, среднего и умеренного риска проводятся лишь обязательные профилактические визиты.

Периодически в публичном поле возникает тема предела либерализации в этой сфере. Так, на недавнем Восточном экономическом форуме генпрокурор Александр Гуцан отметил факт роста ущерба от преступлений в экономической сфере в РФ: в первом полугодии он увеличился до 328 млрд руб. с 126 млрд руб. годом ранее. В этой связи, не делая выводов, Александр Гуцан призвал оценить влияние снижения контрольной нагрузки на бизнес на такой рост. По его словам, «когда где-то есть подводные камни», возможно, не стоит применять принцип снижения проверочной нагрузки в отношении всех предпринимателей.

В РСПП между тем считают, что связывать рост ущерба от экономических преступлений с контрольно-надзорной деятельностью (КНД) не вполне корректно. «Экономические преступления и правонарушения, выявленные в ходе осуществления КНД,— это разные по своему характеру, правовой природе, тяжести последствий нарушения»,— сказал “Ъ” вице-президент организации Александр Варварин. По его словам, снижение количества проверок связано не с ослаблением контроля, а с внедрением новых инструментов (профилактические визиты, индикаторы риска и другие), позволяющих эффективно выявлять правонарушения и при этом существенно снизить уровень административной нагрузки на бизнес. В условиях санкций и атак беспилотников необходимо продолжить работу по сокращению плановых проверок предпринимателей, считает Александр Варварин.

Гендиректор АНО «Платформа для работы с обращениями предпринимателей» Элина Сидоренко полагает, что рост ущерба от экономических преступлений — в значительной степени статистический эффект изменения уголовного законодательства, а не прямое следствие ослабления контроля и не индикатор ухудшения поведения бизнеса. Были повышены пороги крупного и особо крупного размера ущерба, дохода и задолженности для большинства экономических статей, отмечает она. Это меняет структуру уголовной статистики — правоохранительные органы фокусируются на более крупных эпизодах, по которым ущерб выше, а значит, в статистику попадает больше «тяжелых» дел с большим суммарным ущербом, говорит эксперт.

В целом, как пояснили “Ъ” в аппарате курирующего сферу КНД вице-премьера Дмитрия Григоренко, работа по снижению административной нагрузки на бизнес за счет отказа от избыточных требований и проверок началась еще в 2019 году и с того времени все проверки необходимо согласовывать с органами прокуратуры. В ходе моратория была проверена эффективность многих принципов рискориентированного подхода, и в 2025 году установки, заложенные в период временных ограничений, были закреплены законом о госконтроле. «Теперь проводятся лишь точечные проверки при угрозе вреда человеку или окружающей среде. При этом прокуратура отклоняет в среднем более половины предложений ведомств о проведении контрольных мероприятий, тем самым сохраняя баланс административной нагрузки на бизнес»,— отметили в аппарате вице-премьера.

Венера Петрова