Предприятия ждут роста цен

Ценовые ожидания российских предприятий в сентябре растут третий месяц подряд, следует из опубликованных 10 сентября результатов опроса Банка России (отметим, фактически речь идет о положении дел в предыдущем месяце). Баланс таких ожиданий бизнеса на ближайшие три месяца вырос с 20,5 пункта в июле до 21,1 в августе и 22,7 пункта в сентябре.

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Ожидаемые предприятиями темпы роста отпускных цен в пересчете на год ускорились с 6,3% до 7%, сообщает ЦБ. Это частично может быть связано с приближением октябрьской индексации тарифов ЖКХ, отмечают аналитики Telegram-канала «Твердые цифры». В розничной торговле и сельском хозяйстве, наиболее тесно связанных с потребительской инфляцией, ценовые ожидания предприятий при этом снизились.

Сводный индикатор бизнес-климата ЦБ почти не изменился — в сентябре он составил минус 2,3 пункта после минус 2,4 в августе (см. график). Небольшое улучшение показателя обеспечили ожидания предприятий, выросшие с 5,5 до 6,3 пункта. При этом их оценка текущей ситуации с бизнес-климатом ухудшилась с минус 9,9 до минус 10,4 пункта, с выпуском — с минус 9,5 до минус 10,1, со спросом — с минус 10,3 до минус 10,8 пункта. По словам экономиста Дмитрия Полевого, хуже текущую конъюнктуру предприятия в последний раз оценивали только в марте—апреле 2022 года. По отраслям текущие оценки немного улучшились в обработке и торговле, почти не изменились — в транспорте/логистике и услугах. В добыче, стройке и сельском хозяйстве — ухудшение.

Новые данные увеличивают вероятность паузы в снижении ключевой ставки на заседании Банка России 11 сентября, считают аналитики «Твердых цифр». В пользу сохранения ставки на нынешнем уровне 14% говорят повышенная инфляция и инфляционные ожидания, активный рост денежной массы и кредитования, а также неопределенность в отношении продолжительности ограничений предложения. Если ЦБ сочтет эти факторы временными, возможно снижение ставки на 0,25 процентного пункта, до 13,75%, полагают аналитики.

Дмитрий Полевой также отмечает противоречивость последних сигналов индикаторов: недельная инфляция в начале сентября ускорилась с минус 0,01% до 0,05%, однако деловая активность и рынок труда продолжают охлаждаться, а условия кредитования ужесточаются. Экономист дает прогноз снижения ставки на 0,25 процентного пункта. В целом же большинство аналитиков предполагает паузу в изменении ключевой ставки на заседании 11 сентября.

Артем Чугунов