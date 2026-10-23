Парламенты Юга России попросят федеральное правительство дерегулировать бизнес

По его словам, крымские депутаты предложили реформировать десятки электронных сервисов органов власти, а также создать один суперсервис, который бы функционировал по принципу «единого окна». Проверить регламенты на предмет наличия избыточных, устаревших, нереализуемых требований. Ввести принцип «молчание государства означает согласие»: если орган власти не принял решение в установленный законом срок, заявленная административная процедура считается завершенной в пользу заявителя. Также предлагается компенсировать расходы на внедрение систем обязательной маркировки и гарантировать неизменность регуляторных и фискальных условий ведения бизнеса. Внедрить дифференциацию обязательных требований для субъектов малого, среднего и крупного бизнеса и дифференцировать ответственность за их нарушения, вместо лицензирования и многочисленных предварительных согласований для низкорисковых видов деятельности — ввести систему уведомлений, регистраций, самодекларирования и т. д.