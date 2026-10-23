Парламенты Юга России попросят федеральное правительство дерегулировать бизнес
Члены Южно-Российской парламентской ассоциации поддержали идею депутатов Госсовета Крыма совместно обратиться в правительство России с просьбой о дерегулировании бизнеса в связи с введением режима техногенной ЧС. Об этом сообщил председатель крымского парламента Владимир Константинов.
«Мы фактически предлагаем перейти на новую модель управления экономикой, способствующую ускорению экономического роста, наполнению рынка товарами и услугами. Деятельность органов власти должна быть направлена на максимальное снятие бюрократических рамок, которые мешают бизнесу или сдерживают его рост… Главное — создавать возможности для бизнеса, максимально упрощать его работу и не вмешиваться в его деятельность»,— сообщил господин Константинов.
По его словам, крымские депутаты предложили реформировать десятки электронных сервисов органов власти, а также создать один суперсервис, который бы функционировал по принципу «единого окна». Проверить регламенты на предмет наличия избыточных, устаревших, нереализуемых требований. Ввести принцип «молчание государства означает согласие»: если орган власти не принял решение в установленный законом срок, заявленная административная процедура считается завершенной в пользу заявителя. Также предлагается компенсировать расходы на внедрение систем обязательной маркировки и гарантировать неизменность регуляторных и фискальных условий ведения бизнеса. Внедрить дифференциацию обязательных требований для субъектов малого, среднего и крупного бизнеса и дифференцировать ответственность за их нарушения, вместо лицензирования и многочисленных предварительных согласований для низкорисковых видов деятельности — ввести систему уведомлений, регистраций, самодекларирования и т. д.
Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что в Совете федерации предложили продлить до конца года для Крыма и Севастополя отсрочку по страховым взносам для предприятий, а также дать регионам дешевые и долгосрочные бюджетные кредиты. Помимо этого крымские бизнесмены получат более 4,6 млрд руб. в рамках господдержки в период действия на полуострове режима чрезвычайной ситуации.