Без платы за ошибку

Как стало известно “Ъ”, Минэкономики предлагает расширить применение механизма «Соглашения вместо штрафов». Речь идет о возможности компаний инвестировать в исправление выявленных контрольными органами нарушений, а не платить штрафы за них. Распространить этот инструмент предполагается еще на 12 видов контроля в добавление к нынешним восьми. Рассматривается также расширение круга компаний, имеющих право на такой «обмен»,— за счет организаций в секторах добычи полезных ископаемых и обработки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вместо штрафа за выявленное контролерами нарушение компании могут потратиться на его устранение

Фото: Александр Подгорчук / Коммерсантъ Вместо штрафа за выявленное контролерами нарушение компании могут потратиться на его устранение

Фото: Александр Подгорчук / Коммерсантъ

Действующая с 2025 года практика применения соглашений вместо штрафов может быть расширена — такие предложения, как узнал “Ъ”, Минэкономики прорабатывает с ведомствами и экспертами. Суть механизма — в возможности заключения соглашений об освобождении компаний от штрафов, когда выявленные нарушения требуют капитальных затрат на исправление ситуации, а выписанные штрафы при этом лишают их средств для этого (см. “Ъ” от 30 июля).

Одним из барьеров для распространения механизма (на середину 2026 года заключено всего семь соглашений) в ведомстве называют ограниченный круг потенциальных участников. Соглашения с бизнесом могут заключать лишь четыре ведомства (Ростехнадзор, Росприроднадзор, Россельхознадзор и Минпромторг) в рамках восьми видов контроля — в частности, экологического, геологического, земельного и промышленной безопасности. Минэкономики прорабатывает возможность распространения инструмента еще на 12 видов контроля, в том числе на энергетический и пожарный надзор, контроль за качеством и безопасностью медицинской деятельности (проводят Минобороны, МЧС и Росздравнадзор соответственно).

Рассматривается и расширение круга организаций, которые могут ходатайствовать перед контролерами о неприменении штрафов в обмен на инвестиции. Сейчас он ограничен государственными и муниципальными органами (последние — с 2028 года), государственными и муниципальными учреждениями, градообразующими и стратегическими предприятиями, организациями ОПК, ЖКХ, энергетики, связи, транспорта, сельского хозяйства и фармацевтики. Вскоре перечень могут пополнить компании в сфере добычи полезных ископаемых и обрабатывающие производства. Также механизм планируется применять, если объект контроля является предметом концессионного соглашения.

Компаниям может быть дано право заключать соглашение при наличии нескольких предписаний (сейчас — только при одном) и не соглашаться с отдельными пунктами предписания. Также прорабатывается вопрос о разграничении отказа прокуратуры в заключении соглашения и замечаний к документу (отказ означает невозможность повторного согласования, замечания — возможность после доработки). Поясним, что для снятия коррупционных рисков подписанные соглашения утверждают органы прокуратуры.

«Механизм инвестиции вместо штрафов — зрелый и развитый инструмент госконтроля. Мы всячески приветствуем и его появление, и дальнейшее развитие, включая расширение числа предприятий и видов контроля»,— говорит замдиректора Института государственного и муниципального управления (ИГМУ) НИУ ВШЭ Сергей Плаксин.

В недавно выпущенной ИГМУ энциклопедической монографии «Государственный контроль в зарубежных странах» эксперты проанализировали зарубежный опыт и определили, что из него, по их мнению, могло бы быть интересным для России. В разделе, посвященном инвестициям вместо штрафов, авторы указывают, что логика института соглашений в РФ предполагает устранение нарушений, требующих значительных материальных затрат, ограниченным кругом лиц. «Логично было бы распространить возможность заключения соглашений на иных лиц, предусмотрев дополнительные обязательства, направленные на снижение рисков в отрасли в целом»,— считают эксперты. К примеру, это может быть прохождение обучения, инструктажа или направление средств на профильные научные исследования.

Венера Петрова