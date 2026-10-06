Шохин назвал неокончательным компромисс с Минфином по налогу на сверхдоходы

Достигнутый между Минфином и Российским союзом промышленников и предпринимателей компромисс по налогу на сверхдоходы (НСД) пока нельзя назвать окончательным, заявил глава РСПП и бизнес-омбудсмен Александр Шохин. Так он прокомментировал заявление министра финансов Антона Силуанова о том, что ведомство учло опасения бизнеса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Шохин

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ Александр Шохин

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

«Мы понимаем необходимость балансировки бюджета и масштаб задач, которые предстоит решать в рамках бюджетной трехлетки,— сказал Шохин.— Бизнес готов участвовать в поиске решений, обеспечивающих дополнительные бюджетные доходы. Но при этом я бы не стал говорить, что окончательный компромисс уже найден и все параметры согласованы»,— сказал господин Шохин РБК.

РСПП настаивает, что нужно найти консенсус при подготовке законопроекта ко второму чтению. Господин Шохин добавил, что необходимо обеспечить дополнительные доходы бюджета, но при этом не спугнуть инвестиционную активность и избежать налогов на естественное восстановление доходов после нестабильности на рынке.

В конце сентября Минфин внес в правительство пакет законопроектов, где, в частности, предложил ввести налог для отдельных добывающих организаций в размере 30% от сверхдохода, полученного из-за роста мировых цен на твердые полезные ископаемые к уровню 2025 года. В ответ на эту инициативу РСПП направил в ведомство письмо с критикой.

Организация указывала, что налог фактически вводится задним числом: его база для 2027 года будет рассчитываться исходя из превышения стоимости полезных ископаемых за уже завершенный 2026 год над ценами базового 2025 года. Также, по мнению РСПП, распространение обязательного платежа на прошлый период противоречит фундаментальным принципам налогообложения, поскольку компании не могли заранее его учитывать.

Подробнее — в материале «Ъ» «Металлургам дорого отольется».