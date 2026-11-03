Новые власти Сербии будут стремиться в ЕС без введения санкций против России
Новое сформированное большинство в парламенте Сербии будет придерживаться курса на вступление в Евросоюз. Однако правительство не станет вводить санкции против России. Об этом заявила представитель победившего блока «Студенческий список — Студенты побеждают» Мирьяна Николич.
«Это остается стратегической целью. Почти все наши соседи являются членами ЕС. С геостратегической и геополитической точек зрения мы находимся в Европе»,— сказала госпожа Николич в интервью Agence France-Presse (AFP). По ее словам, ключевым приоритетом нового кабинета министров станет прежде всего борьба с коррупцией.
На прошедших 25 октября выборах «Студенческий список — Студенты побеждают» набрал 53% голосов против 39% у Сербской прогрессивной партии Александра Вучича. Это позволяет движению получить около 140 из 250 мест в парламенте и сформировать правительство самостоятельно.
После признания поражения на выборах бывший президент Сербии Александр Вучич заявил, что «Студенческий список» введет санкции против России к марту или апрелю.