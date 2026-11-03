Новые власти Сербии будут стремиться в ЕС без введения санкций против России

«Это остается стратегической целью. Почти все наши соседи являются членами ЕС. С геостратегической и геополитической точек зрения мы находимся в Европе»,— сказала госпожа Николич в интервью Agence France-Presse (AFP). По ее словам, ключевым приоритетом нового кабинета министров станет прежде всего борьба с коррупцией.