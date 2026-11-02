Промышленности не до инвестиций
Предприятия урезают расходы из-за нехватки спроса и «оборотки»
В третьем квартале, как следует из результатов мониторинга Российского союза промышленников и предпринимателей, предприятия чаще всего жаловались на падение спроса на продукцию, недостаток оборотных средств и невыполнение контрагентами обязательств в установленный срок. На этом фоне многие предприятия намерены урезать расходы, в том числе за счет инвестиционных программ, а часть уже вынуждена сокращать производство. Эти тенденции, как показывают данные S&P Global и Института народнохозяйственного прогнозирования РАН, в целом сохранились и в октябре.
В третьем квартале (июль—сентябрь) главным ограничителем для бизнеса стало падение спроса на товары и услуги, следует из опубликованного Российским союзом промышленников и предпринимателей (РСПП) 2 ноября мониторинга состояния экономики и деятельности компаний. На эту проблему пожаловались 38% опрошенных, на 5 процентных пунктов (п. п.) больше, чем во втором квартале. На втором месте — дефицит оборотных средств, с которым столкнулись 36% предприятий (плюс 9 п. п.). Неплатежи со стороны контрагентов стали случаться реже и беспокоили более трети респондентов (36%, минус 4 п. п.).
С отрывом от первой тройки в перечне ограничителей для работы бизнеса — недоступность заемного финансирования (ее выделили 20% опрошенных). Тем не менее проблема обостряется — во втором квартале на нее жаловались 15%. Заметно выросла, судя по результатам опроса, и долговая нагрузка по кредитам и облигационным займам — сразу 20% респондентов отмечают этот фактор (против 5% в апреле—июне).
Рост налоговой нагрузки фиксируют 18% предприятий (оценки не изменились), столько же сообщают и о трудностях с доставкой сырья и оборудования (плюс 5 п. п.). Примерно в равной степени компаниям мешали валютная нестабильность (13%), санкции (11%) и невозможность оснастить предприятия новым импортным оборудованием и технологиями (10%).
В таких условиях 84% опрошенных РСПП компаний намерены урезать расходы — в основном на административные и общехозяйственные нужды, персонал и консалтинг. Еще 18% заявили о планах сократить инвестиционные программы. Меры по оптимизации производства бизнес готов принимать реже — 27% планируют внедрять ресурсосберегающие технологии, а 18% — цифровые. Повысить цены на свою продукцию планируют 29% предприятий. При этом выросла доля предприятий, вынужденных сократить производство,— до 16% с 14% во втором квартале.
Те же тенденции, как показали опубликованные 2 ноября оценки аналитиков, оставались актуальными и в октябре. Рассчитываемый S&P Global индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности (PMI) хоть и подрос с 49,8 до 49,9 пункта месяц к месяцу, но показал, что на фоне падения спроса и снижения покупательной способности клиентов снизился и общий объем новых заказов. В результате производство сокращается третий месяц подряд.
Из результатов другого опроса промышленников — от Института народнохозяйственного прогнозирования РАН — следует, что по сравнению с мартом динамика спроса в октябре улучшилась, это опустошило запасы готовой продукции. Однако предприятия в ближайшем будущем не планируют ни сокращать, ни увеличивать объемы производства, а также не торопятся вкладываться в производственные мощности. Как отмечают аналитики, навес избыточных (то есть простаивающих) мощностей удерживает инвестиционные планы предприятий «в глубоком и устойчивом минусе».