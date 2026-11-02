Промышленности не до инвестиций

В третьем квартале, как следует из результатов мониторинга Российского союза промышленников и предпринимателей, предприятия чаще всего жаловались на падение спроса на продукцию, недостаток оборотных средств и невыполнение контрагентами обязательств в установленный срок. На этом фоне многие предприятия намерены урезать расходы, в том числе за счет инвестиционных программ, а часть уже вынуждена сокращать производство. Эти тенденции, как показывают данные S&P Global и Института народнохозяйственного прогнозирования РАН, в целом сохранились и в октябре.