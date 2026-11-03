Триумфальную арку Трампа не успеют достроить до конца его президентского срока
Строительство 76-метровой триумфальной арки в Вашингтоне, предложенной Дональдом Трампом, не завершится до окончания его второго президентского срока. Об этом заявляет Минюст США, передает Reuters.
Согласно документу, первые шесть месяцев строительства будут посвящены исключительно устройству фундамента, а наземные работы начнутся не раньше мая 2027 года. Всего на возведение монумента потребуется от двух до трех лет, предполагает министерство.
Строительство арки пока не получило одобрения, однако проект уже столкнулся с требованиями его заблокировать. Как сообщает CNBC, 1 ноября власти округа Колумбия и штата Вирджиния обратились в федеральный суд с требованием остановить возведение объекта. По данным телеканала, это уже третий судебный иск.
О планах строительства триумфальной арки Дональд Трамп объявил в феврале 2026 года. В мае проект сооружения был предварительно одобрен с некоторыми изменениями. Высота сооружения составит 76 м или 250 футов, что символизирует 250-летие независимости США. Предполагается, что высота арки превысит высоту статуи Свободы на 30 м.
Проект вызвал критику со стороны экспертов, которые указали на то, что гигантское сооружение не только закроет вид на несколько достопримечательностей, но и станет проблемой для аэропорта имени Рейгана. 20 сентября Трамп сообщил о планах превратить триумфальную арку в Вашингтоне в современный военный комплекс. Он утверждал, что аналогов такого комплекса в мире не будет.