Триумфальную арку Трампа не успеют достроить до конца его президентского срока

Проект вызвал критику со стороны экспертов, которые указали на то, что гигантское сооружение не только закроет вид на несколько достопримечательностей, но и станет проблемой для аэропорта имени Рейгана. 20 сентября Трамп сообщил о планах превратить триумфальную арку в Вашингтоне в современный военный комплекс. Он утверждал, что аналогов такого комплекса в мире не будет.