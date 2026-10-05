Дважды уполномоченный

Владимир Путин назначил главу РСПП Александра Шохина уполномоченным по правам предпринимателей. Формализация этого решения, де-факто принятого еще в мае этого года, прерывает четырехлетний период, в течение которого должность защитника бизнеса оставалась вакантной. Как сообщил сам Александр Шохин, новые обязанности он будет совмещать с прежними — это позволяет недавно измененный закон, по которому бизнес-омбудсмен уже не является госслужащим, но в своей работе использует ресурсы автономной некоммерческой организации, финансируемой в основном из бюджета. В предпринимательском сообществе надеются, что с расширением возможностей господина Шохина бизнес сможет активнее участвовать в обсуждении принимаемых чиновниками решений.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава РСПП Александр Шохин готовился войти в роль уполномоченного по защите прав предпринимателей несколько последних месяцев

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ Глава РСПП Александр Шохин готовился войти в роль уполномоченного по защите прав предпринимателей несколько последних месяцев

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Пустовавшее четыре года кресло уполномоченного при президенте РФ по правам предпринимателей занято: согласно опубликованному 5 октября президентскому указу, новым бизнес-омбудсменом стал глава РСПП Александр Шохин. До него первым уполномоченным по защите прав бизнеса был Борис Титов (ныне спецпредставитель президента по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития), занимавший эту должность с 2012 по 2022 год.

Как сообщил журналистам на организованной в день подписания указа пресс-конференции сам глава РСПП, он продолжит совмещать новые обязанности с прежними — согласно общему решению бюро правления возглавляемого им союза.

Принятым указом закреплено решение, де-факто принятое властями еще в конце мая этого года — именно тогда в качестве претендента на пост бизнес-омбудсмена пресс-секретарь президента Дмитрий Песков безальтернативно назвал Александра Шохина.

Назначение произошло после реформирования самого института уполномоченного по правам предпринимателей. Его переформатировали в автономную некоммерческую организацию (АНО), Наблюдательный совет которой и возглавит бизнес-омбудсмен. При этом он утратит статус госслужащего, что, собственно, и позволило Александру Шохину совместить две должности. Создающие эту возможность поправки к закону «Об уполномоченных по защите прав предпринимателей» Госдума приняла летом этого года. Очевидно, именно из-за необходимости вступления поправок в силу майское решение было реализовано не сразу.

Появление же указа спустя три месяца после принятия Госдумой закона о реформе института уполномоченного сам Александр Шохин объяснил тем, что он «просил и президента, и администрацию президента не назначать уполномоченного, пока не будет выпущен указ о структуре, обеспечивающей его деятельность. Нужно было определиться: будет ли это новая организация или действующая». Он также добавил, что создавать такую АНО при РСПП «не хотелось».

В паре с указом о назначении издан указ об АНО «Платформа для работы с обращениями предпринимателей», на которую возложено финансовое и материально-техническое обеспечение деятельности бизнес-омбудсмена. До 31 декабря этого года правительство должно будет передать АНО в безвозмездное пользование недвижимость, необходимую для ее работы. Функции учредителя организации возложены на Управление делами президента. Имущество АНО в основном будет формироваться за счет бюджетных ассигнований: они будут предусматриваться в федеральном бюджете ежегодно начиная с 2027 года. Среди дополнительных источников в указе названы добровольные имущественные взносы, пожертвования, а также иные источники в соответствии с законодательством РФ. Состав набсовета АНО позже будет согласован с администрацией президента.

Бизнес-сообщество приветствовало как решение о переформатировании института уполномоченного, так и выбор кандидатуры господина Шохина.

Так что, подчеркивает президент «Опоры России» Александр Калинин, в его объединении подписания указа ждали. По его словам, состоявшееся назначение — знаковый момент для бизнес-сообщества. «Должность бизнес-омбудсмена подразумевает главное — защиту законных прав предпринимателей. За годы своей работы институт доказал свою востребованность»,— считает “Ъ” президент «Опоры».

Глава ТПП РФ Сергей Катырин рассчитывает, что с назначением нового уполномоченного значение этого института возрастет, а его возможности будут укреплены. «Бизнесу сегодня особенно важно быть включенным в обсуждение решений до их принятия, а не оценивать их последствия постфактум. Это касается налогов, регулирования, контрольно-надзорной деятельности, условий инвестирования — практически любой инициативы, которая непосредственно влияет на работу предприятий»,— сказал он “Ъ”.

Полина Попова