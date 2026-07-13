Упавший финрезультат ударил по ликвидности

После нескольких лет рекордных финансовых результатов российские компании одновременно сталкиваются со снижением прибыли, с ухудшением ликвидности и с ростом просроченной задолженности. Экономисты объясняют происходящее сочетанием структурных и циклических факторов в экономике, фиксируя первые признаки ухудшения платежной дисциплины в корпоративном секторе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Финансовое положение российских компаний ухудшается: по данным Росстата, по итогам января—апреля совокупный сальдированный финансовый результат организаций (прибыль до налогообложения, без учета МСП, банков, госучреждений) сократился на 11% к аналогичному периоду 2025 года, до 8,8 трлн руб. Аналитики Центра макроэкономического анализа Альфа-банка отмечают, что, несмотря на апрельский скачок, связанный с благоприятной внешней ценовой конъюнктурой для экспортно ориентированных отраслей, сглаженная доля прибыльных компаний в экономике (68,5%) находится ниже уровней, соответствующих долгосрочной динамике показателя.

По расчетам ЦБ, финрезультат крупных и средних компаний в первом квартале этого года составил 10,4% ВВП — это минимальный уровень для первых кварталов после пандемийного 2020 года. По оценке же Альфа-банка, если исключить из показателя финансовый сектор, то сальдированный финансовый результат снизился с 10% ВВП в 2023 году до 7% — в 2024-м и до «около 6%» — в 2025-м и в первом квартале 2026 года.

Аналитики рассматривают происходящее как результат наложения сразу нескольких процессов. Главный экономист ВТБ Родион Латыпов, выступая на недавнем Финансовом конгрессе ЦБ, связал снижение прибыли прежде всего со структурными изменениями в экономике РФ. Она постепенно выходит из периода аномально высокой корпоративной прибыльности, во многом обусловленной сырьевой рентой. При этом растет доля оплаты труда в ВВП и сокращается вклад прибыли в этот показатель. Кроме того, отметил экономист, заметно увеличилась амортизация капитала: все большая часть инвестиций (они главным образом финансируются из прибыли) направляется на поддержание существующих производственных мощностей, а не на их расширение. Поэтому, подчеркнул Родион Латыпов, динамику чистого финансового результата нельзя рассматривать отдельно от роста расходов на воспроизводство капитала.

Замглавы Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) Владимир Сальников на конгрессе акцентировал внимание на краткосрочных факторах, снижающих финрезультат. По его словам, прибыль компаний одновременно сокращается под воздействием накопленного роста издержек, увеличения расходов на оплату труда и последствий жесткой денежно-кредитной политики (проявившихся прежде всего через укрепление рубля, ухудшившее финансовые результаты части экспортно ориентированных предприятий). Дополнительное давление на прибыль оказывает и охлаждение рыночного спроса на продукцию.

Сокращение прибыли приводит к ухудшению ликвидности. По оценкам ЦМАКП, в первом квартале 2026 года на выплату процентов по заимствованиям уходило 37% прибыли компаний — это максимальная нагрузка за всю историю наблюдений.

Ухудшается и платежная дисциплина. За январь—март объем просроченной кредиторской задолженности предприятий вырос еще на 3,7%, продолжив тенденцию к увеличению последних двух лет. «Формально (согласно отчетности) доля просрочки в общем объеме кредиторской задолженности составляет 5% на начало апреля 2026 года. Это примерно соответствует уровню начала 2026 года (5,1%), но заметно выше уровня начала 2025 года (4,3%),— отмечают аналитики центра в своем обзоре.— Однако нужно иметь в виду, что просроченная задолженность является одним из наиболее искаженных показателей отчетности, и, соответственно, фактическая доля просроченной задолженности кратно выше».

В Альфа-банке, в свою очередь, фиксируют ускорение прироста просроченной дебиторской задолженности. Его темпы ускорились с 19% в годовом выражении во втором полугодии 2025 года до 26% в марте 2026-го, а в реальном выражении — с 10% до 19% соответственно.

Артем Чугунов