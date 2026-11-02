В октябре бизнесу полегчало

Остальные оценки бизнеса выглядят не так позитивно. Так, индекс рынка производимой продукции снизился на 0,9 пункта, составив 42,7 пункта. Ухудшение связано прежде всего с ростом цены закупок: если в августе на это жаловались 52,3% респондентов, то в октябре уже 62,1%. Добавилось пессимизма и в оценках финансовых рынков: соответствующий индекс снизился на 0,6 пункта, до 40,8. Сильнее всего ухудшились оценки финансового положения самих компаний: значение этого компонента просело на 5,9 пункта, до 34,5, что стало минимумом за 2026 год.