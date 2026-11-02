В октябре бизнесу полегчало
Мониторинг индикаторов
Рассчитываемый Российским союзом промышленников и предпринимателей сводный индекс деловой среды в октябре подрос до 44,3 пункта — по сравнению с августом показатель прибавил 1 пункт (данные за сентябрь в отчете названы «нерепрезентативными» и поэтому не приводятся). Несмотря на рост, индикатор продолжает оставаться ниже пограничной отметки в 50 пунктов, отделяющей ухудшение бизнес-климата от его улучшения.
Положительную динамику в октябре обеспечил прежде всего индекс логистики, который вырос сразу на 6,6 пункта, до 48,5 пункта. Если в августе почти 30% респондентов отмечали ухудшение ситуации в этой сфере, то в октябре — лишь 11,4%. Доля сообщавших об увеличении сроков доставки за это время снизилась с 20% до 13,5%.
Также несколько улучшился индекс B2B (поставки другим компаниям) — показатель вырос на 1 пункт, составив 46,8 пункта. Рост обеспечили оценки сроков выполнения заказов, которые перешли в положительную зону — 50,8 пункта против 46,3 в августе. Сокращение сроков отмечают 6% респондентов, увеличение — 5,6% (против 9% в августе). Превысил пограничную отметку и индикатор выполнения респондентами обязательств перед контрагентами — до 50,8 пункта против 47,2. Оценки же исполнения обязательств перед самими респондентами остались значительно ниже пограничной отметки в 39 пунктов, прибавив всего 0,8 пункта. Показатель B2G (отношения с госсектором, включая банки и госорганы) подрос на 1,8 пункта, до 49,2.
Остальные оценки бизнеса выглядят не так позитивно. Так, индекс рынка производимой продукции снизился на 0,9 пункта, составив 42,7 пункта. Ухудшение связано прежде всего с ростом цены закупок: если в августе на это жаловались 52,3% респондентов, то в октябре уже 62,1%. Добавилось пессимизма и в оценках финансовых рынков: соответствующий индекс снизился на 0,6 пункта, до 40,8. Сильнее всего ухудшились оценки финансового положения самих компаний: значение этого компонента просело на 5,9 пункта, до 34,5, что стало минимумом за 2026 год.
Индекс личной оценки делового климата предпринимателями после роста в августе вернулся к снижению и убавил 1,7 пункта, до 37,9. Выросла доля компаний, отмечающих ухудшение состояния делового климата в России, с 24,7% до 31,8%. Впрочем, увеличилась и доля положительных оценок: с 4,5% до 9%.
Ранее рассчитываемый Институтом народнохозяйственного прогнозирования (ИНП) РАН на основе опроса предприятий индекс промышленного оптимизма также показал рост. Однако зафиксированное октябрьское улучшение оценок спроса в промышленности не сопровождалось улучшением производственных планов предприятий (см. “Ъ” за 23 октября).
Газета «Коммерсантъ» №203/Пот 02.11.2026, стр. 2