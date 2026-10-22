У промышленников подрос оптимизм, но не планы выпуска

Октябрьское улучшение настроений промышленников фиксируется на фоне того, что сообщений о снижении спроса стало больше, чем о росте. Очищенный от сезонности и календарного фактора баланс фактических изменений спроса в октябре составил минус 17 пунктов против минус 35 в марте этого года. Доля предприятий, оценивающих спрос на свою продукцию как нормальный, увеличилась с январских 30% до 42% в октябре. Оценки продаж заметно улучшились относительно минимумов этого года, но говорить о преобладании роста спроса данные опроса пока не позволяют.