У промышленников подрос оптимизм, но не планы выпуска
Мониторинг делового климата
Октябрьское улучшение оценок спроса в российской промышленности пока не сопровождается улучшением производственных планов предприятий. Рассчитываемый Институтом народнохозяйственного прогнозирования (ИНП) РАН на основе опроса предприятий индекс промышленного оптимизма за месяц вырос на 7 пунктов — до минус 7. Это максимум за последние 17 месяцев. От мартовского минимума этого года показатель вырос на 14 пунктов, но все еще остается в отрицательной зоне. Баланс планов выпуска при этом второй месяц держится на нулевой отметке.
Вместе с тем, как следует из опроса, предприятия пересмотрели оценки запасов готовой продукции. В сентябре доля ответов об их избыточности превышала долю ответов об их недостаточности на 6 процентных пунктов, в октябре же соотношение стало обратным — перевес оценок «ниже нормы» составил 4 пункта. Этот сдвиг обеспечил около 2,5 пункта из 7 пунктов месячного прироста общего индекса (он рассчитывается как среднее значение фактических изменений оценок спроса, близости его уровня к норме, оценок запасов готовой продукции и планов выпуска).
Октябрьское улучшение настроений промышленников фиксируется на фоне того, что сообщений о снижении спроса стало больше, чем о росте. Очищенный от сезонности и календарного фактора баланс фактических изменений спроса в октябре составил минус 17 пунктов против минус 35 в марте этого года. Доля предприятий, оценивающих спрос на свою продукцию как нормальный, увеличилась с январских 30% до 42% в октябре. Оценки продаж заметно улучшились относительно минимумов этого года, но говорить о преобладании роста спроса данные опроса пока не позволяют.
Производственные ожидания остаются сдержанными: их нулевой баланс означает отсутствие перевеса планов роста над планами сокращения (после сезонной и календарной корректировки). В Германии, с которой ИНП РАН сопоставляет российские результаты, баланс планов выпуска в сентябре достиг плюс 12 пунктов. При этом сводные индексы двух стран близки: минус 8 пунктов в Германии в сентябре при минус 7 в России в октябре (см. график). Впрочем, за сходными общими оценками стоят разные ожидания выпуска. Российский опрос фиксирует улучшение ситуации со спросом и запасами, но подтверждения готовности предприятий наращивать производство пока нет.
Газета «Коммерсантъ» №197от 23.10.2026, стр. 2