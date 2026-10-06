Александр Шохин лучше других знает, как бороться за права предпринимателей в высоких властных кабинетах. Во всяком случае, в этом не сомневаются опрошенные “Ъ FM” представители делового сообщества. По их словам, новый бизнес-омбудсмен сделает диалог между предприятиями и властью эффективнее и содержательнее.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Накануне Александр Шохин заявил, что бизнесу, прежде всего, нужна защита от налоговой нагрузки и проверок, и назвал это приоритетом своей работы. “Ъ FM” узнал у предпринимателей, чего они ждут от бизнес-омбудсмена? И сможет ли он реально им помочь?

Президент Союза предпринимателей и арендаторов России Андрей Бунич: «Не знаю, кто в этой области мог бы быть более влиятельным. Шохин станет выполнять эту функцию фактически на общественных началах, то есть он будет не сотрудником администрации, а просто самостоятельным общественным деятелем. В нынешних условиях это хорошее решение. Шохин вполне в состоянии противостоять негативным тенденциям, если они будут появляться, и таким образом уменьшить возможный прессинг благодаря своему политическому весу». Президент группы компаний «Кабош» Дмитрий Матвеев: «Я уверен, что и президент, и председатель правительства, когда согласовывали эту кандидатуру, понимали, что Шохин не всегда говорит вещи, которые нравятся. И очень хорошо, что у него есть такая возможность, и он не будет бояться. Мы получили очень авторитетную, значимую, профессиональную фигуру на этой должности. У нас появился человек, который может выражать интересы бизнеса. Я бы хотел еще дополнить: Шохин понимает, что есть крупный, есть средний, а есть малый бизнес, и ставку нужно делать не на первый, а именно на последние два. Их нужно развивать в нашей стране, потому что у нас громадная территория». Вице-президент Торгово-промышленной палаты Елена Дыбова: «Объем работ, конечно, колоссальный, это колоссальная нагрузка. Господин Шохин как очень опытный политик точно не провалит эту работу, а, может быть, и объединит усилия, придаст новый импульс. Сейчас такая ситуация, когда очень сложно разделить крупный, малый, средний бизнес. То, чем сейчас занимаются бизнес-объединения, то, чем занимаются омбудсмены в соответствии с законом, это все практически одно и то же. К сожалению, в настоящий момент это взаимодействие бизнеса и власти перешло в очень сложный диалог».

Президент Владимир Путин предложил Александру Шохину пост бизнес-омбудсмена в мае 2026 года. Тот в ответ выступил за то, чтобы заменить аппарат уполномоченного автономной некоммерческой организацией. Ее учредителями должны стать государство и бизнес-объединения: Российский союз промышленников и предпринимателей, Торгово-промышленная палата, «Деловая Россия» и «Опора России».

Леонид Пастернак