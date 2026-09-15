Нацмодель сдала сессию

Промежуточные итоги реализации Национальной модели целевых условий ведения бизнеса подведены 15 сентября правительством в ходе стратегической сессии. Из запланированных на этот год 88 мероприятий этого плана по улучшению делового климата в РФ выполнены уже 56. Обсуждены на сессии и дальнейшие шаги: перевод компаний в пилотном режиме на годовую отчетность по НДФЛ вместо квартальной и меры налогового стимулирования вложений в НИОКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Правительство во главе с Михаилом Мишустиным (на фото — слева) оценило эффективность усилий по улучшению делового климата в РФ

Фото: Дмитрий Астахов / РИА Новости Правительство во главе с Михаилом Мишустиным (на фото — слева) оценило эффективность усилий по улучшению делового климата в РФ

Фото: Дмитрий Астахов / РИА Новости

Правительство в формате стратегической сессии 15 сентября обсудило ход реализации Национальной модели целевых условий ведения бизнеса. Этот план, утвержденный в конце прошлого года, объединяет 11 «дорожных карт» по приоритетным направлениям, включая налогообложение, недвижимость, трудовые нормы, инновации и патенты, банкротство и конкуренцию (см. “Ъ” от 2 декабря 2025 года). Среди поставленных задач — вхождение к 2030 году РФ в топ-20 стран по состоянию инвестклимата в рейтинге Всемирного банка B-READY (пришел на смену Doing Business; Россия будет оцениваться в следующем году). По словам гендиректора Агентства стратегических инициатив Светланы Чупшевой, из результатов проведенной самооценки следует, что если бы РФ участвовала в новом рейтинге, то заняла бы 13-е место среди 102 стран.

Как сообщил на стратегической сессии премьер-министр Михаил Мишустин, в ходе исполнения «дорожных карт» уже принят ряд изменений — например, принят закон, нацеленный на повышение гибкости трудовых отношений (лимит сверхурочной работы увеличен вдвое — с двойной оплатой), сокращены сроки рассмотрения заявок на изобретения и полезные модели в области зеленых технологий.

Как пояснили “Ъ” в Минэкономики, всего «дорожная карта» предусматривает 263 мероприятия до 2030 года, из которых 88 приходится на этот год (выполнены 56 мероприятий, в том числе 18 — досрочно).

Далее, как следовало из выступления Михаила Мишустина, план будет дополняться с учетом инициатив, которые «выработаны в рамках новых запросов бизнеса».

Одно из направлений нацмодели — снижение нагрузки на бизнес в части налоговой отчетности. Цель — сокращение количества часов, затрачиваемых на подготовку и отправку отчетности, со 160 часов до 120 в 2027 году и до 90 в 2030-м. Как поясняют в Минэкономики, в этом направлении уже есть первые результаты: с 1 сентября бизнес может представлять одно уведомление по НДФЛ вместо 24, которые компании сейчас сдают дополнительно к отчету 6-НДФЛ. Речь идет о возможности вместо ежемесячных уведомлений по НДФЛ и страховым взносам подавать единое уведомление с прогнозными суммами обязательств на несколько месяцев вперед (в пределах календарного года).

Как сообщил “Ъ” один из участников заседания, также обсуждается переход в 2027 году от ежеквартальных отчетов по НДФЛ к годовым. Начать планируется с отдельных категорий налогоплательщиков, а с 2029 года —расширить их круг.

Есть также предложения по стимулированию НИОКР — для увеличения доли компаний, внедривших новый продукт за последние три года и потратившихся на исследования. Цель — поднять этот показатель с 28,3% в 2025 году до 60% в 2030-м. Как поясняют в Минэкономики, налоговые стимулы уже согласованы с Минфином. Глава Минэкономики Максим Решетников ранее отмечал, что налоговые льготы по НИОКР сейчас почти не используются и поэтому нуждаются в реформировании.

Как рассказал “Ъ” один из участников совещания, планируется упростить подтверждение соответствия НИОКР требованиям и отказаться от обязательного создания резервов предстоящих расходов на такие работы в налоговом учете (это необходимо для применения льгот). Также обсуждается разрешение учета расходов на НИОКР для уменьшения базы по налогу на прибыль в том периоде, когда они фактически понесены, а не по завершении исследований или разработок (или их отдельного этапа).

Евгения Крючкова